Subito assalto al nuovo centro commerciale

È stato un vero e proprio assalto al supermercato quello avvenuto ieri, in occasione dell’apertura del nuovo Superstore Conad all’interno del Parco commerciale "Parco La Torre", lungo l’Aurelia, nella frazione di Madonna dell’Acqua.

La nuova Conad, trasferita dalla storica sede di via Pietrasantina – che ha ospitato il marchio per oltre vent’anni – sorge nell’area dell’ex Casa dello Sconto, oggetto di un maxi piano di riqualificazione. L’intervento ha permesso la realizzazione di un ampio parcheggio pubblico di 17 mila metri quadrati, due rotatorie, 22 mila metri quadrati di verde con vasca di compensazione per la messa in sicurezza idraulica dell’area, e una superficie commerciale complessiva di circa 12 mila metri quadrati. Oltre al punto vendita Conad, il nuovo polo ospita anche altri sei negozi: Maury’s, Pepco, Terranova, Deichmann, Euronics e Sushiko. "Abbiamo voluto creare un luogo accogliente, moderno e funzionale – hanno dichiarato i soci Conad Nord Ovest Stefano, Diego e Consuelo Giannelli – dove qualità, servizio, sostenibilità e valorizzazione delle eccellenze locali sono al centro. Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto, dai collaboratori agli enti coinvolti, fino ai fornitori locali che ogni giorno ci aiutano a offrire la miglior proposta del territorio. Siamo certi che questo nuovo polo commerciale diventerà un punto di riferimento per tutta la zona e siamo pronti ad accogliere i clienti nei nostri punti vendita con tutta la professionalità e la competenza che da sempre caratterizzano l’insegna Conad".

Fin dalle prime ore della giornata, numerosi curiosi e clienti si sono riversati nel centro commerciale, attratti dalla novità ma anche dai forti sconti. Tra loro Lorenzo Fatarella: "A Pisa mancano negozi come questi, il più vicino era quello di Navacchio; quindi, sono contento di questo nuovo centro commerciale, anche se – aggiunge – avrei preferito qualche marchio diverso dai soliti". Tra le nuove aperture, anche un punto vendita Euronics che ha assunto 16 nuovi collaboratori. Ma anche il PetStore Conad, il Bistrò "Con Sapore Conad" e la Parafarmacia Conad. Dentro anche un occhio attento alla sostenibilità ambientale, ma anche sociale: nel punto vendita è attiva anche la collaborazione con la Croce Rossa Italiana per il recupero delle eccedenze alimentari, che vengono destinate a supporto delle famiglie in difficoltà del territorio, contribuendo concretamente alla lotta contro lo spreco.

"Hanno fatto davvero un bel lavoro di riqualificazione" ha commentato Carlo Cavarretta, arrivato a metà mattina "per gli sconti, ma anche e soprattutto per la novità". Come lui, in molti: tanto che il traffico ha subito rallentamenti e i parcheggi – seppur numerosi – risultavano pieni.

"C’è tanta gente – dice Celeste Gagliardi –. Siamo venuti a vedere e a fare la spesa. Dobbiamo ancora valutare bene i prezzi, ma la struttura è bella".

Stessa opinione per Letizia Luperini, che non voleva perdersi il primo giorno di apertura: "Dovevo fare la spesa, sono una cliente affezionata, e ho colto l’occasione. È a cinque minuti da casa mia, quindi comodissimo". Anche Francesca Gigli, in giornata libera dal lavoro, ha approfittato: "È molto carino questo nuovo centro commerciale e ho sfruttato la mattina libera per venire a fare la spesa".

C’è anche chi arriva da fuori, come Cristiana Chiucini, di Torre del Lago: "Per comodità passo di qua tutti i giorni per andare a Pisa. È veramente grande – spiega mentre svuota il carrello della spesa – e le cose si trovano, il personale è gentilissimo". EMDP