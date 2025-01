Nasce centro commerciale naturale Manifattura Tabacchi Cascine

Firenze, 14 gennaio 2025 - Nasce il Centro commerciale naturale 'Manifattura e del Parco delle Cascine' all'interno della ex Manifattura Tabacchi di Firenze con 12 imprese commerciali. La nuova aggregazione, spiega una nota, è costituita con la collaborazione tecnica di Confesercenti Firenze. Oggi c'è stato un primo incontro "conoscitivo" tra il presidente Filippo Pini e l'assessore comunale Jacopo Vicini. "E' stata un'occasione molto importante per rendere partecipe il Comune di Firenze della nostra realtà e di quello che vorremmo fare, con una serie di iniziative volte a valorizzare la nostra presenza all'interno di un microcosmo, quello di Manifattura, in grande evoluzione e crescita - ha affermato Pini - Vorremmo anche provare ad interagire con le altre realtà economiche ed imprenditoriali del Parco, per vedere se, tutti assieme possiamo programmare eventi ed iniziative di richiamo e coinvolgimento della città". L'incontro è stato organizzato da Confesercenti Firenze, che vi ha preso parte con una delegazione composta dal presidente comunale Santino Cannamela, dalla coordinatrice dei Ccn Lucilla Cracolici, dal responsabile città di Firenze Lapo Cantini ed alcuni altri esponenti dell'associazione. "Siamo davvero entusiasti - ha affermato Santino Cannamela Presidente Confesercenti Città di Firenze - di questa nuova presenza nel campo delle aggregazioni commerciali della città, in una realtà, peraltro, di Manifattura Tabacchi che è sicuramente uno straordinario esempio di recupero di contenitori dismessi e convertiti ad altre funzioni".