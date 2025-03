Stile liquido al Teatro Nuovo

Stile liquido è l’ultimo spettacolo della trilogia, scritta e interpretata da La Ribalta Teatro, che si interroga sul rapporto tra essere umano e ambiente e che andrà in scena venerdì 28 e in replica sabato 29 marzo alle ore 21 sul palco del Teatro Nuovo di Pisa. Come ne “Il Settimo Continente” e ne “Il Pelo nell’Uovo”, (già ospiti delle rassegne di Teatro Contemporaneo del Teatro Nuovo nel 2019 e nel 2023), anche in “Stile Liquido” la riflessione è partita proprio da questa domanda: se la questione arrivasse a riguardarci davvero nel quotidiano?

Lo stile è comico al fine di veicolare una riflessione senza moralismi sulla crisi climatica che, nella percezione comune, non tocca profondamente né la politica, né il singolo soggetto. L’approccio di scrittura muove da fonti scientifiche, contaminate da inserti pop (video virali, riferimenti pubblicitari, aforismi ecc.). Alla conclusione di un delirio circense, metafora del nostro sistema di comunicazione e di approccio alla delicata materia, si vuole aprire lo sguardo su una nuova possibile mentalità: l’idrofilia. Secondo Edoardo Borgomeo, idrologo e autore di Oro blu (2020), dovremmo stringere con l’acqua un rapporto personale, vederla non solo come una molecola o una risorsa da sfruttare, aggiunge che attraverso l’idrofilia: “Sapremo anche vivere meglio la nostra casa, e impareremo a essere parte del nostro mondo senza distruggerlo”.

La scena si apre con quattro persone che si svegliano una mattina feriale e gli manca l’acqua in casa. Cominciano ad indagare sul perché di questo disservizio, dal contatore alle bollette. Poiché il problema persiste, si arriva a chiamare l’idraulico il quale, attraverso degli audio, alla fine dichiara che c’è un razionamento perché l’acqua è finita. Da qui la domanda: “È finita in che senso?” La sveglia riparte e gli attori ripetono la stessa scena una serie di volte, ponendo in conclusione una domanda sempre diversa. Ogni ripetizione è intervallata da un servizio televisivo che affronta molte delle tematiche legate alla questione idrica: il cittadino, l’agricoltura, la politica, l’astrologia fino ad arrivare al Titanic, come se tutto fosse collegato.

Di e con Alberto Ierardi, Margherita Galli, Luca Oldani e Giorgio Vierda. Una produzione La Ribalta Teatro di Pisa con il sostegno di Teatrino dei Fondi, Officine Papage e Straligut Teatro.

Stile Liquido fa parte della stagione teatrale 2024/2025 del Teatro Nuovo- Binario Vivo APS sostenuta da Fondazione Pisa, Soci Coop e Unicoop Firenze.