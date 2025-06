Si accende l’estate. La cena sul Ponte. Tra glamour e emozioni. Pisa si mette in mostra

Un "grande abbraccio alla città" lo ha definito il presidente di Confcommercio Pisa, Stefano Maestri Accesi. "L’iniziativa clou dell’Arcobaleno d’estate, il cartellone che la Regione promuove insieme a La Nazione per salutare l’inizio della stagione estiva", ha aggiunto il presidente della Regione, Eugenio Giani. Per il sindaco Michele Conti "è un appuntamento che sa valorizzare il territorio e il suo tessuto produttivo".

E’ la Cena sul Ponte svoltasi ieri sera con oltre 500 partecipanti organizzata da Confcommercio e Confristoranti. Il tramonto sull’Arno e le tavole eleganti regalano una serata glamour a chi ha scelto di esserci e che da tredici anni, dal debutto dell’Arcobaleno, da sempre accende il cartellone della rassegna, diventando un must da non perdere. Già, l’Arcobaleno, ha ricordato il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, "che attraverso la sua straordinaria capacità di promuovere la convivialità riesce a mandare anche un potente messaggio di pace". Insieme alle autorità sono presenti i parlamentari del territorio Ylenia Zambito ed Edoardo Ziello, l’eurodeputata Susanna Ceccardi, i consiglieri regionali Elena Meini e Diego Petrucci, gli assessori Massimo Dringoli e Giovanna Bonanno, i consiglieri comunali e la consigliera delegata della Provincia, Maria Antonietta Scognamiglio, i vertici regionali di Confcommercio, guidati dal presidente Aldo Cursano, il direttore di Confcommercio Pisa, Federico Pieragnoli con Daniela Petraglia responsabile Confristoranti e il presidente della Camera di commercio della Toscana Nord ovest, Valter Tamburini. Il menù della tradizione pisana ha accompagnato dentro l’estate gli ospiti di una cena unica e che ogni volta inaugura la stagione, ha concluso Giani, "del turismo e della cultura, grazie al supporto de La Nazione che per la Toscana è una vera e propria istituzione". "E’ un grande merito avere fatto crescere questa iniziativa - ha concluso il sindaco Conti - che è per la città sinonimo della capacità di attrazione". La serata è stata sostenuta anche dagli enti regionali Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e Vetrina Toscana per mettere a tavola la tradizione pisana: antipasto – Girello di mucco pisano su sfogliatine alle mandorle, maionese all’acciuga, frutto di cappero e tuorlo d’uovo marinato; primo – semisfera di riso con crema di zucchine, cuore morbido di caciottina del Parco su specchio di pomodoro pisanello; secondo – Filetto di maialino aromatizzato in crosta di erbette e prosciutto croccante con il suo fondo e ciliegina di Lari; dolce – bomboloncino del Ponte di Mezzo con crema alla vaniglia e gel di fragole.

Queste le prelibatezze preparate dagli chef della Trattoria La Tortuga, Ristorante Osteria L’Artilafo, Pastificio Pasta dè Miracoli, Osteria Sottosella – Country Club Boccadarno, Ristorante La Pergoletta, Osteria In Domo e dall’Associazione Cuochi Pisani. La cena è stata accompagnata dai vini del Consorzio Vini Doc Terre di Pisa. Gran finale con l’Amaro SestoSenso di Calci.

Gab.Mas.