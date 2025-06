Pisa, festa fra le note. La magia della musica fra folla e grandi emozioni

Buona la prima. La festa per la Notte europea della musica 2025 ha riempito e colorato Pisa che da quest’anno si è unita alle oltre 700 città che celebrano questa ricorrenza in tutta Europa in occasione del solstizio d’estate. Migliaia di persone che hanno ballato, cantato e si sono goduti le piazze del centro storico fino alla stazione partecipando all’iniziativa voluta dal Comune in sinergia con decine di associazioni e realtà culturali del territorio. Ogni piazza era un palco e, mai come questa volta, la notte di Pisa è stata viva e luccicante con musica per grandi e piccoli e per tutti io palati. da piazza della Stazione fino a Cavalieri, passando per piazza della Pera, XX Settembre, Garibaldi e Largo Ciro Menotti, ma anche i Lungarni e persino le sponde del fiume: pop, rock, jazz, le danze latine, la musica classica e i dj set. In piazza Garibaldi pienone sotto il palco per la musica di Radio Toscana e i giovani artisti arrivati da tutta Italia di Notti di Talento, i contest musicale di cui La Nazione è media partner.

Esibizioni che hanno convinto migliaia di persone a seguire lo show, condotto da Alessandra Riccetti e Alessandro Masti, concluso alla grande con il dj set finale che ha fatto ballare la folla presente. Pienone anche per le danze latine e le esibizioni di ginnastica artistica in Largo Ciro Menotti, così come successo hanno avuto tutte le altre location come testimoniano le centinaia di foto pubblicate sui social dai tantissimi pisani che hanno partecipato.