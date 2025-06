La città come un palcoscenico: arriva la prima Festa Europea della Musica

Pisa, 20 giugno 2025 – Sabato 21 giugno, in occasione del solstizio d’estate, la città di Pisa aderisce per la prima volta alla Festa Europea della Musica, manifestazione internazionale con un programma ricco di eventi e performance dal vivo. Il Comune di Pisa ha partecipato, accreditandosi presso il Ministero della Cultura e il Ministero dello sport e i giovani, ed è stato inserito nel circuito delle città italiane, che potranno avere una serie di vantaggi relativi alla promozione della musica aderendo alla Carta dei principi di Budapest. La manifestazione animerà il centro storico con una serie di concerti ed esibizioni gratuite a partire dalle ore 19:00. L’inaugurazione della serata avverrà in piazza XX settembre con i ragazzi della scuola media “Fibonacci”.

La Festa Europea della Musica a Pisa coinvolgerà alcune delle principali scuole di musica e gruppi musicali della città, che si alterneranno su palchi dislocati in piazza XX Settembre, Argini e Margini, piazza della Pera, Chiese di Santa Cristina e San Sepolcro, piazza Largo Carlo Maria Clari, Teatro Nuovo, piazza della Stazione, piazza Garibaldi, Largo Ciro Menotti, Gypsoteca in piazza San Paolo all'Orto, la Cavea del Centro SMS, piazza Berlina, piazza dei Cavalieri e Caffè dell’Ussero.

“La prima edizione della Festa della Musica a Pisa - dichiara l'assessore allo sport e alle politiche giovanili del Comune di Pisa, Frida Scarpa - rappresenta un importante traguardo che testimonia la forza della collaborazione tra le associazioni culturali, sportive e musicali della nostra città. Il lavoro di sinergia promosso dall’Amministrazione comunale ha permesso di unire energie e competenze diverse, con l’obiettivo di realizzare un evento ricco e variegato, capace di coinvolgere un ampio pubblico, di valorizzare i nostri giovani, dando spazio a tanti ragazzi e a molti gruppi emergenti. L’inaugurazione con i ragazzi delle ‘Fibonacci’ vuole essere un messaggio, per farli sentire sin da piccoli protagonisti per l’impegno che viene profuso per abbinare lo studio ad attività extra didattiche”.

“La scelta di distribuire le attività non solo nelle piazze del centro storico, ma anche in luoghi più periferici, nasce dalla volontà di avvicinare la cultura musicale e artistica a tutte le comunità pisane, valorizzando spazi urbani spesso poco utilizzati e dando nuova vita a tutta la città. Questa Festa della Musica, inizialmente in programma il 10 maggio e poi posticipata per la concomitanza con i festeggiamenti della promozione del Pisa Sporting Club in Serie A, si distingue per la sua varietà: dalla musica pop e rock al jazz, dalla musica classica alle esibizioni coreografiche, proponendo eventi dedicati a diverse fasce d’età e gusti, per costruire un’esperienza inclusiva e partecipata. Pisa è una città viva, che si muove e cresce, protagonista di grandi eventi sportivi e culturali. Lo abbiamo visto di recente con il passaggio del Giro d’Italia lo scorso 20 maggio e con la storica promozione della nostra squadra, un momento di grande gioia per tutta la comunità. Questa festa – conclude l’assessore Scarpa – vuole essere un altro tassello di una Pisa dinamica e creativa, che si apre al futuro con fiducia e orgoglio. Invito pertanto tutta la cittadinanza a partecipare numerosa a questa giornata di musica e movimento, per condividere insieme l’entusiasmo e la vitalità che rendono Pisa una città sempre più viva e attrattiva”.

In un’inedita sinergia tra musica e movimento, la serata vedrà anche la partecipazione delle associazioni sportive cittadine che operano nelle discipline coreografiche: ginnastica artistica, ginnastica ritmica e aerea, danza e pattinaggio artistico, offrendo esibizioni spettacolari e coinvolgenti in una cornice urbana unica. Nel corso della serata saranno realizzati dei video dalle varie associazioni che saranno caricati dall’amministrazione comunale sul sito del Ministero della Cultura e saranno visibili in tutta Europa.

L'iniziativa rientra nella più ampia cornice della Festa Europea della Musica, celebrata in oltre 700 città in più di 120 Paesi nel mondo e, in Italia, in quasi 800 città. L'obiettivo è promuovere la cultura musicale in tutte le sue forme, favorendo l’incontro tra artisti, cittadini e istituzioni in un clima di condivisione, accessibilità e festa.

Il programma

Piazza XX Settembre ospiterà il palco principale dedicato al pop e al rock, con l’inaugurazione ufficiale alle ore 19. Si esibiranno l’I.C. Fibonacci, il duo acustico Contrariventi, la Music Academy Pisa, il Borderline Club APS e il gruppo I Marilyn. Argini e Margini sarà invece lo spazio dedicato al jazz, con le sonorità raffinate del progetto Pisa Jazz. Piazza della Pera vedrà protagonista l’Associazione Mag Stage, con performance musicali e artistiche rivolte a un pubblico giovane. Le Chiese di Santa Cristina e San Sepolcro accoglieranno concerti di musica vocale e corale con Vox Humana Ensemble, Voices in the Wind e la Scuola di musica Giuseppe Bonamici, in un contesto raccolto e suggestivo.

Piazza Largo Carlo Maria Clari sarà animata da sonorità vintage e contemporanee con un Warm Up Vinyl Set di DJ Liv, seguito dal Vinyl DJ Set di Mr. Cheto (Soul Wine). Al Teatro Nuovo e in piazza della Stazione una dimostrazione di ginnastica artistica e acrobatica a cura della SSD Dynamiklub. Piazza Garibaldi diventerà una vetrina per la promozione di giovani talenti grazie alla collaborazione con Radio Toscana, che trasmetterà l’evento attraverso le proprie frequenze, e l’evento Notti di Talento.

Largo Ciro Menotti offrirà un programma variegato che spazia dalla musica alla danza: si esibiranno ASD Cresco Pattinaggio Maremma, ASD Passion Dance, la Scuola di musica Giuseppe Bonamici, Proscaenium ASD, il 2 FM Trio (chitarra acustica), Thalia APS con il Centro Nagual nello spettacolo Abbracci di Tango, e Ciclone Latino ASD. La Gypsoteca ospiterà nuovamente la Scuola di musica Giuseppe Bonamici per performance in un contesto artistico e culturale.

La Cavea del Centro SMS, in viale delle Piagge, accoglierà il concerto della Società Filarmonica Pisana, storica realtà musicale cittadina. Piazza Berlina sarà dedicata alla musica elettronica e al divertimento serale con Notti Magiche DJ Set. Piazza dei Cavalieri, una delle location più suggestive della città, vedrà protagonisti Pisa Mia, il gruppo musicale H.E.R.P.E.S. e Gladys & Gentlemen, con una proposta musicale eclettica e coinvolgente. Il Caffè dell’Ussero, infine, ospiterà una serie di interventi musicali curati dalla Scuola di musica Giuseppe Bonamici.

LE MODIFICHE AL TRAFFICO. Per permettere lo svolgimento della manifestazione la Polizia Municipale ha emesso una serie di ordinanze con delle modifiche alla sosta e alla viabilità. Dalle ore 19 del 21 giugno fino all’1 del 22 giugno, in occasione dell’evento, saranno adottati provvedimenti temporanei di viabilità e sosta che interesseranno principalmente i Lungarni e alcune piazze e vie del centro storico. Saranno chiusi al transito veicolare Lungarno Pacinotti (da piazza Carrara a piazza Garibaldi), Lungarno Mediceo (da piazza Garibaldi a piazza Mazzini), Lungarno Galilei (da vicolo Da Scorno a piazza XX Settembre) e Lungarno Gambacorti (da piazza XX Settembre a via delle Belle Donne). Anche il Ponte di Mezzo sarà interdetto alla circolazione.

In piazza Largo Carlo Maria Clari sarà vietata la sosta, così come in piazza dei Cavalieri, via Dini nel tratto da via Notari a piazza dei Cavalieri e in via Consoli del Mare, nel tratto compreso tra il braccetto verso piazzetta Bolelli e piazza dei Cavalieri.

Altri cambiamenti riguardano la viabilità in via San Frediano, dove all’intersezione con via Tavoleria sarà obbligatoria la svolta a destra e sarà vietato l’accesso a piazza dei Cavalieri. In via Oberdan sarà sospesa l’area pedonale per tutta la durata dell’evento, mentre l’accesso ai Lungarni interessati sarà vietato anche da tutte le vie e vicoli che vi si immettono, come via Torti, via San Sepolcro, via Franceschi, via Mossotti, via del Moro e via del Tidi.

Sul ponte della Fortezza sarà istituito il senso unico di marcia in direzione sud-nord, da Lungarno Fibonacci a Lungarno Buozzi, mentre in via Flaminio dal Borgo sarà invertito il senso di marcia. Le aree pedonali di via San Martino, nel tratto tra vicolo del Moro e corso Italia, e di via Toselli, nel tratto tra corso Italia e via Garofani, saranno temporaneamente abrogate. Sempre in via Toselli, nel tratto compreso tra via Garofani e via dell’Occhio, sarà istituito un senso unico alternato con uscita verso Lungarno Gambacorti tramite via Facchini, piazza Facchini e via delle Belle Donne per facilitare l’accesso e l’uscita dalla ZTL Sud.

Dalle ore 17 del 21 giugno fino all’1 del 22 giugno, o fino al termine dello smontaggio delle attrezzature, sarà inoltre vietata la sosta con rimozione forzata sui Lungarni Galilei (da vicolo Da Scorno a piazza XX Settembre), Gambacorti (da piazza XX Settembre a via delle Belle Donne), Pacinotti (da via Curtatone e Montanara a piazza Garibaldi) e in piazza dei Cavalieri.