Summer School di IA e scienze della vita: a Volterra la seconda tappa del progetto

Volterra, 20 giugno 2025 – Si è conclusa a Volterra la seconda tappa della quinta edizione della Summer School di Intelligenza Artificiale e Scienze della Vita, il progetto promosso da Fondazione SAIHUB, grazie al contribuito di Fondazione Monte dei Paschi di Siena con il coordinamento operativo di Fondazione VITA - ITS (Istituto Tecnologico Superiore) “Nuove tecnologie della vita”, e dedicato alla formazione delle nuove generazioni nei settori più innovativi delle Life Sciences. Dopo l’avvio a Siena, gli studenti degli istituti superiori del territorio volterrano hanno vissuto un’esperienza formativa concreta all’interno degli spazi della SIAF – Scuola Internazionale di Alta Formazione di Volterra, a stretto contatto con le tecnologie che stanno trasformando il mondo delle scienze della vita. Durante la settimana, i partecipanti hanno sperimentato l’uso della realtà virtuale per simulare attività e procedure in ambienti di laboratorio, si sono cimentati con esercitazioni di bioinformatica, si sono approcciati ai fondamenti dell’intelligenza artificiale e hanno preso parte ad attività di orientamento alle nuove professioni nel campo delle biotecnologie e del biomedicale. Alla giornata conclusiva hanno preso parte Valter Fraccaro, Presidente della Fondazione SAIHUB ETS Siena Artificial Intelligence Hub, e Giacomo Santi, sindaco di Volterra. La V edizione della Summer School di Intelligenza Artificiale e Scienze della Vita coinvolge 4 diverse città per un totale di 13 istituti superiori sul territorio toscano e proseguirà a Firenze, dal 23 al 27 giugno, e a Grosseto, dal 30 giugno al 3 luglio.

La Summer School di Intelligenza Artificiale e Scienze della Vita è promossa da Fondazione SAIHUB grazie al contribuito di Fondazione Monte dei Paschi di Siena con il coordinamento operativo di Fondazione VITA - ITS (Istituto Tecnologico Superiore) “Nuove tecnologie della vita” e il supporto dell’Università di Siena e del Polo Universitario Grossetano. L’edizione 2025 ha il patrocinio di Regione Toscana e GiovaniSì – Regione Toscana. Si svolge in collaborazione con Indire e l'Ufficio Regionale Scolastico per la Toscana attraverso la diffusione dell’iniziativa verso tutte le scuole di Regione Toscana e il riconoscimento delle attività in crediti PCTO. L’attività è cofinanziata dal PNRR - Piano nazionale di ripresa e resilienza, Investimento 1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS), dagli asili nido alle Università.