Settembre Calcesano: primi appuntamenti

Torna il Settembre Calcesano, un ricco programma fatto di eventi, laboratori, passeggiate, mostre, visite guidate, dibattiti e molto altro, per scoprire e vivere la Valgraziosa. Tante iniziative che, raccolte in un unico cartellone dalla Compagnia di Calci in collaborazione con l’amministrazione comunale, richiamano alla memoria gli eventi settembrini che venivano organizzati una quarantina di anni fa, nello spazio dell’attuale campo sportivo.

Si parte oggi dalle 16 alle 18 con Favole in bisaccia (per bambini e famiglie) con una passeggiata someggiata a passo d’asino (Info: 3515252666), e ancora “Serata Country” passeggiata a cavallo con apericena finale. Dalle 17 alle 22.30.

Domani “Camminata della liberazione” sul Monte Pisano. Ritrovo e partenza dal parcheggio antistante il Ristorante Il Conventino a Tre Colli, via Vecchia di Tre Colli 13. Ore 7.30. A cura di VagaMonti Pisani. Info - scrivere un messaggio whatsapp - al 3494649333. visita guidata al Museo Nazionale della Certosa Monumentale di Calci e la sera “Omaggio a Lucio Dalla“ con Zebrè in concerto. Teatrino degli ulivi alle 21.15.

Martedì 9 Settembre “Dal bosco alla voce” esperienza di ascolto e vocalità a contatto con la natura di Sara Bianchi. A seguire aperitivo. Inizio ore 18 dall’l’Agriturismo Al Palazzaccio (Info 3470190752).

Mercoledì 10 settembre appuntamento con il Certosa Festival e “Janelas” Ore 21:30 Piazza Garibaldi, mentre giovedì 11 settembre il territorio si interroga “Pane, olio, zuppa lombarda e altre quisquilie” salotto tra il serio e l’impegnato con Renzo Zucchini. Ore 21:30 Piazza Garibaldi.