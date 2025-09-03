Mostra “Anime Diverse in Arte”: inaugurazione il 6 settembre a Cascina

Cascina, mercoledì 3 settembre 2025 – Torna l’appuntamento con l’arte all’Euro Hotel di Cascina, che per tutto il mese di settembre ospiterà la mostra collettiva “Anime Diverse in Arte”, dedicata a pittura, grafica e fotografia. L’inaugurazione è in programma sabato 6 settembre alle ore 18.00, con un evento aperto a tutti che vuole celebrare la passione e la creatività di artisti provenienti da esperienze e linguaggi differenti, uniti da un unico amore per l’arte. La mostra è a ingresso libero. Espongono: Luciano Amedei, Eleonora Badiali, Tatiana Di Sacco, Rolando Mannucci, Pierugo Orsolini, Carla Scatena, Giusi Aramu, Giuseppe Bellini, Marilena Luongo, Antonio Monicelli, Marco Ragusa e Paolo Tognotti. La mostra, promossa dall’Associazione Arte Pittorica Fotografica e dal Fotoclub Ulivetoterme, è curata da Rolando Mannucci e Tatiana Di Sacco. L’iniziativa ringrazia in particolare Silvia Cosci, direttrice dell’Euro Hotel, per l’ospitalità e il sostegno.“Anime Diverse in Arte” si propone come un incontro tra sensibilità artistiche differenti, offrendo al pubblico un viaggio tra tele, grafiche e scatti fotografici capaci di dialogare tra loro pur nella varietà dei linguaggi. Un invito, dunque, a condividere insieme un momento di bellezza e creatività nel cuore di Cascina, da sempre culla d’arte.