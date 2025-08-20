Serie A, occhio alle truffe. In vendita falsi biglietti

Occhio alle truffe in... campo. Sul web stanno girando annunci di agenzie fasulle che mettono in vendita i biglietti per la prima partita che i nerazzurri giocheranno in casa contro la Roma sabato 30 agosto alle 20.45. La frenesia di avere un posto all’Arena Garibaldi sta spianando il campo ai raggiri sui social. Il "listino" dei malviventi è questo: Un posto in gradinata? 265 euro. Si va in coppia? Nessun problema... Due biglietti (tutti insieme) che sia in Curva Nord o in Curva Sud al ‘semplice’ costo di 239 euro. Ma attenzione è tutta una bufala: ricordiamo che l’evento, il match Pisa-Roma, non è ancora aperto, anche perché manca ancora il via libera ufficiale all’agibilità dello stadio dopo i lavori di questa estate. Perciò, nonostante la reclame di queste agenzie, la vendita ufficiale dei tagliandi non è ancora iniziata.

Insomma, massima attenzione, specialmente in questi momenti di euforia e di grande voglia di partecipazione perché le truffe possono nascondersi sempre dietro l’angolo. Una volta che la transazione di denaro è stata effettuata non si torna più indietro: il denaro è perso, il ticket è falso ed è certo restare fuori dallo stadio con il ‘cerino’ in mano e le tasche vuote.

Al momento ad essere iniziata e già terminata, facendo registrare un sold out epocale, è la campagna degli abbonamenti: nemmeno più un posto disponibile, in nessun settore. Lunedì in pochissimi minuti sono stati spolverati tutti gli abbonamenti messi in vendita dal Pisa dopo il periodo di prelazione. Ma attenzione, c’è ancora speranza per chi è rimasto sfortunatamente a bocca asciutta: il Pisa, infatti, ha messo a disposizione una quantità di abbonamenti inferiore rispetto a quella che sarà la capienza totale dell’Arena (superiore ai 12.500 posti). Ciò significa che per ogni partita sarà aperta la vendita libera della quantità di biglietti rimanenti nei settori della tribuna, gradinata e Curva Sud. In poche parole, chi volesse andare a prendere un biglietto in tribuna (così come negli altri settori, esclusa la Curva Nord) per una partita potrà farlo.