Pisa, abbonamenti sold-out: sarà record!

PISA, 18 AGOSTO – Sono stati minuti di (stra)ordinaria follia, quelli vissuti da poco per migliaia di tifosi pisani. Alle 16:00 ha avuto il via la vendita libera degli abbonamenti per le partite casalinghe del Pisa nella prossima Serie A e, come facilmente prevedibile, questi sono andati sold-out in brevissimo tempo. Centinaia le persone che si sono recate nei tre punti vendita dedicati (il Pisa Store di via Bianchi, quello in Borgo Largo e al Tifo Pisa di Fornacette) nella speranza di riuscire a strappare il tagliando voluto. Alla fine, solo pochi fortunati di loro ci sono riusciti, i più temerari, quelli che si sono accampati da circa due notti. Anche da casa, però, la tensione è tanta. Gruppi di amici, di famiglie davanti agli schermi collegati su TicketOne. Il sito inizialmente ha avuto difficoltà nel gestire il traffico, per poi tornare a lavorare tranquillamente. E forse coloro i quali hanno tentato la sorte online hanno avuto più fortuna. Fatto sta che l’esito è uno: tutto esaurito. Tutto. In ogni settore. Ogni abbonamento è stato venduto. Con quasi ogni probabilità sarà record storico di abbonati, che già dopo la fase di prelazione risultavano 4700, con solo circa duecento persone che non avevano rinnovato. Attenzione però! Non disperate! Il Pisa, infatti, non ha messo in vendita nella fase di abbonamento tutti i posti a sedere: per ogni partita saranno messi in vendita dei biglietti per ogni settore. Anche in quel caso, si prospetta una caccia al biglietto. Insomma: poche volte vedremo un’Arena non sold-out. D’altronde, questo è l’effetto Serie A. Lorenzo Vero