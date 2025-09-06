Sbancamento interrotto. Municipale ferma le ruspe ai Laghetti di Campo

Una segnalazione alla polizia municipale, mercoledì 3 settembre, sul via vai continuo di camion nell’area dei Laghetti di Campo ha fatto scattare il sopralluogo coordinato dal comandante Daniele Nocchi. Gli agenti hanno accertato che erano in corso movimentazioni di ingenti quantità di terra, accumulata negli anni di attività della fornace, cessata nel 2013. Oggi, nell’area rimane la struttura della vecchia fornace e il piazzale, mentre il contesto circostante, comprendente i laghetti, si è progressivamente rinaturalizzato.

L’area è sottoposta a tutela ambientale, in quanto territorio adiacente a lago su cui l’amministrazione comunale ha da tempo avviato un percorso di recupero e valorizzazione, tanto che il lago più vicino alla ex fornace, tornato di competenza comunale, è stato riqualificato e trasformato nel Parco dei Laghetti di Campo, parco urbano e agricolo. La Polizia Municipale ha riscontrato lacune nella presentazione della documentazione preventiva all’inizio dei lavori e ha immediatamente interrotto le attività di escavazione, procedendo al sequestro penale dell’area interessata dai lavori, in coordinamento con la Procura della Repubblica.

"Nostro compito è quello di garantire il rispetto delle regole e la tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico del territorio comunale – puntualizza il comandante Nocchi – l’area dei Laghetti di Campo rappresenta un bene di valore per la comunità e come tale deve essere preservata".

"Desidero innanzitutto complimentarmi con la Polizia Municipale per la prontezza e la professionalità dimostrata in questo intervento e ringraziare la Procura della Repubblica per l’ottimo coordinamento– sottolinea l’assessore con delega alla Polizia municipale e alle politiche per la sicurezza Marco Balatresi – Questo episodio dimostra la costante attenzione dell’amministrazione comunale verso la tutela del nostro territorio e il rispetto della legalità".

"L’area dei laghetti di Campo rappresenta un patrimonio naturale di inestimabile valore che abbiamo il dovere di proteggere per le generazioni future - aggiunge l’assessore all’ambiente Filippo Pancrazzi. – Continueremo a vigilare con fermezza affinché ogni intervento rispetti le normative e non comprometta l’equilibrio ambientale di una zona così preziosa per la nostra comunità".