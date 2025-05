La battaglia di Ryanair: “Senza tassa comunale pronti a investire 4 miliardi di dollari”

Pisa, 23 maggio 2025 – “Se il Governo italiano abolisse l’addizionale municipale, Ryanair risponderà con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, una crescita del traffico a 80 milioni di passeggeri all’anno, oltre 250 nuove rotte e 1.500 nuovi posti di lavoro Ryanair nelle regioni italiane”. A dirlo è stato Fabrizio Francioni, capo delle comunicazioni di Ryanair per l’Italia, intervenuto ieri a Pisa in occasione della celebrazione del traguardo dei 55 milioni di passeggeri transitati dall’aeroporto internazionale “Galileo Galilei” di Pisa.

La compagnia irlandese ha iniziato a operare nello scalo pisano nel 1998, per poi aprire ufficialmente la propria base nel 2005. Oggi Ryanair conta 9 aeromobili basati a Pisa e un investimento complessivo di 900 milioni di dollari. Per celebrare il traguardo, la compagnia low cost ha premiato il 55 milionesimo passeggero, un viaggiatore originario di Lucca, con una carta regalo da 50 euro valida per qualsiasi destinazione servita. Durante la conferenza stampa, Francioni ha illustrato anche i numeri previsti per la stagione estiva, che entrerà nel vivo nelle prossime settimane.

“Quest’estate – ha dichiarato – Ryanair opererà un solido operativo da e per Pisa con oltre 600 voli settimanali su 58 rotte. Tra le nuove destinazioni già annunciate figurano Amman, Varsavia, Sofia e Reggio Calabria”. L’operativo estivo 2025 della compagnia prevede, oltre ai 9 aeromobili già presenti e ai 900 milioni di dollari investiti, più di 600 voli settimanali, 4,4 milioni di passeggeri attesi all’anno e oltre 3.500 posti di lavoro tra diretto e indotto.

“Ryanair ha operato a Pisa negli ultimi 27 anni – ha aggiunto Francioni –, trasportando 55 milioni di passeggeri fino a oggi. Vogliamo continuare a investire e a far crescere il traffico nella regione Toscana e in tutta Italia”. Proprio in vista dei lavori di ampliamento del terminal dell’aeroporto di Pisa, con un investimento di circa 70 milioni di euro e una conclusione dei lavori prevista entro la fine del 2027, Ryanair potrebbe avere un ruolo strategico nello sviluppo dello scalo. Tuttavia, come ribadito anche dall’amministratore delegato Michael O’Leary, la posizione della compagnia resta critica su un punto: l’addizionale municipale.

“Per far crescere ulteriormente il traffico e il turismo in Italia – ha sottolineato Francioni –, Ryanair chiede al governo italiano e alle sue regioni di abolire l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani. Questo consentirebbe di offrire nuove rotte e sostenere la crescita del turismo e dell’occupazione durante tutto l’anno, con un investimento complessivo di 4 miliardi di dollari, nel quale rientrerebbe anche Pisa, nostra base storica”.

Non sarebbe dunque sufficiente, secondo Ryanair, disporre di nuove infrastrutture senza una revisione della tassazione. “L’addizionale municipale – ha concluso Francioni – è il principale ostacolo alla crescita in Italia. Si tratta di una tassa che grava sui biglietti aerei, della quale solo il 5% va effettivamente agli enti locali. Regioni come Abruzzo, Calabria e Friuli-Venezia Giulia l’hanno già abolita”.

Alla conferenza stampa era presente anche Linda Stivala, Commercial Aviation Director di Toscana Aeroporti, che ha portato i saluti del presidente Marco Carrai. Per celebrare i 55 milioni di passeggeri e l’operativo estivo 2025, Ryanair ha inoltre lanciato una promozione con tariffe a partire da 21,99 euro per volare fino alla fine di ottobre.