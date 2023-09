Ritardi nella consegna degli aerei, Ryanair annuncia tagli ai voli anche a Pisa

Pisa, 28 settembre 2024 – Ryanair ha appena annunciato una serie di riduzioni dell'operativo invernale 2023 a causa dei ritardi nella consegna degli aeromobili Boeing nel periodo settembre-dicembre, un problema che riguarda da vicino anche l’aeroporto di Pisa dove la flotta sarà ridotta di cinque unità. Questo potrebbe causare delle cancellazioni di voli che entreranno in vigore dalla fine di ottobre e verranno comunicate a tutti i passeggeri interessati tramite e-mail nei prossimi giorni.

"Verrà offerta la riprotezione su voli alternativi o il rimborso completo, se lo desiderano. Ad oggi - annuncia il patron della compagnia numero uno per le low cost, Michael O'Leary - non prevediamo che questi ritardi nelle consegne influenzeranno materialmente il nostro obiettivo di traffico annuale di 183,5 milioni, ma se i ritardi peggiorassero o si estendessero ulteriormente nel periodo da gennaio a marzo 2024, potremmo dover rivedere questo obiettivo ed eventualmente adeguarlo leggermente verso il basso”.

Ryanair si aspettava di ricevere 27 aerei tra settembre e dicembre - si spiega in un comunicato - ma a causa dei ritardi nella produzione presso lo stabilimento Spirit Fuselage di Wichita, combinati con i ritardi nella manutenzione e nella consegna dei Boeing a Seattle, Ryanair ora prevede di ricevere solo 14 aerei tra ottobre e dicembre. Ryanair sta collaborando con Boeing per cercare di accelerare le consegne nel periodo da gennaio a maggio 2024, in modo tale da poter entrare nel pieno della stagione estiva 2024 con tutti i 57 nuovi aeromobili Boeing consegnati, come previsto, ma proprio causa di questi ritardi, Ryanair spiega di essere costretta ad apportare una serie di modifiche al proprio operativo invernale 2023.