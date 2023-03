Ryanair, al via cinque nuove rotte dall'aeroporto di Pisa

Un aereo Ryanair

Pisa, 22 marzo 2023 - Ryanair festeggia i 25 anni di partnership con l'aeroporto di Pisa lanciando cinque nuove rotte a partire da 25 euro per viaggi tra aprile e ottobre 2023 e già prenotabili online sul sito della compagnia aerea irlandese: si tratta di voli diretti per Birmingham, Glasgow, Copenaghen, Kos e Stoccolma.

Ryanair ha lavorato congiuntamente con il management di Toscana Aeroporti per sviluppare un nuovo accordo a lungo termine per migliorare la connettività e contribuire alla crescita dei passeggeri nei prossimi anni, con l'obiettivo di incrementare il turismo verso la Regione Toscana ed offrire una maggiore connettività ai cittadini toscani che viaggiano per lavoro, per svago o per visitare amici e familiari.

L'operativo di Ryanair da Pisa per l'estate 2023 prevede: otto aeromobili basati (inclusi tre "Gamechanger", un investimento da 800 milioni di dollari a Pisa, 54 rotte, tra cui le cinque nuove, un aumento della frequenze su oltre 20 rotte, tra cui Barcellona, Berlino, Cagliari, Chania, Malta, Marrakech, Valencia e Zara, il +14% di crescita rispetto al pre-Covid e oltre 2.800 posti di lavoro locali, tra cui 240 per piloti, personale di cabina e ingegneri.

«Quello dell'estate 2023 - ha sottolineato Jason McGuinnes, direttore commerciale delle compagnia low-cost - è il nostro più grande operativo di sempre (+14% rispetto al pre-Covid) , che offrirà ai cittadini e ai visitatori di Pisa una scelta ancora più ampia per le loro vacanze estive alle tariffe più basse d'Europa». Per Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti, «l'annuncio di queste ultime cinque rotte per la stagione estiva 2023 confermano, da una parte, il crescente interesse della compagnia irlandese e, dall'altra, l'impegno di Toscana Aeroporti a offrire il miglior servizio assicurando la maggior competitività».