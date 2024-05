Volterra, crollo di un tratto di mura, paura in città

Volterra (Pisa), 5 maggio 2024 – Crollo di un tratto di mura medievali a Volterra. E’ accaduto nella mattina di domenica 5 maggio. Un boato ha scosso la zona delle Mura di San Felice.

Le pietre e la terra hanno invaso la strada provinciale 15. Immediato l’intervento di vigili del fuoco e 118. Non risulterebbero feriti, o comunque non ci sarebbero persone gravi. Tanta paura tra la gente.

Il punto del crollo

Il punto del crollo è appunto quello caratteristico della Porta e della Fonte di San Felice, da cui i turisti possono godere di una vista dall’alto di tutta la zona. Il cedimento ha sfiorato proprio la porta. E’ uno dei punti più preziosi e importanti dell’antica cinta muraria.

Sul luogo del crollo anche i carabinieri. E’ accaduto vicino a delle abitazioni che non sono rimaste coinvolte. “E’ un colpo al cuore”, dicono gli abitanti di Volterra preoccupati dello stato di salute delle mura.

L’ultimo crollo importante di tratti di mura a Volterra era avvenuto nel marzo del 2014. Si trattò del cedimento di via Lungo Le Mura. Servirono mesi per rimettere in sesto la zona. Questo ulteriore crollo a San Felice testimonia la fragilità di un patrimonio dal valore inestimabile ma appunto con un equilibrio molto delicato. (In aggiornamento)