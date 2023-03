Nuova pista per l’aeroporto di Firenze, Giani: “Progetto a Roma entro Pasqua”

L'aeroporto di Firenze

Firenze, 21 marzo 2023 – L’aeroporto Vespucci al centro del consiglio regionale. Durante l’assemblea il presidente della Regione Giani ha risposto a un'interrogazione del gruppo di Italia Viva sullo sviluppo dello scalo fiorentino: “Entro Pasqua, così mi è stato detto dall'amministratore delegato di Toscana Aeroporti, il materiale del progetto della pista declinata di 2.200 metri viene inviato e tramesso a Roma dove Enac farà intraprendere al progetto il percorso per l'acquisizione della Via-Vas”.

“Quando questo progetto sarà approvato - ha aggiunto Giani - inizia la fase esecutiva per la realizzazione dell'opera. Siamo nella fase in cui nell'arco di poche settimane sarà trasmesso a Roma per la Via-Vas. E presumo che a settembre-ottobre, se si ottiene la Via-Vas, inizia la fase di realizzazione dell'opera".