Scuole chiuse in Toscana e Umbria per il Giro d’Italia: ecco dove

Firenze, 4 maggio 2024 – Il Giro d’Italia arriva in Liguria, Toscana e Umbria per tre giorni (più una quarta partenza di tappa sempre dall’Umbria, in direzione Abruzzo). Una grande festa rosa ma anche diversi disagi per la circolazione, a causa di varie strade che resteranno chiuse.

Proprio a causa delle limitazioni al traffico sono diversi i Comuni che hanno deciso per la chiusura delle scuole, in modo da aggravare il meno possibile le arterie stradali. Ma ecco, tappa per tappa, dove le scuole saranno chiuse (Elenco in aggiornamento).

Il Giro d'Italia abbraccia Toscana, Umbria e Liguria

Tappa 5, Genova-Lucca, 178 km, mercoledì 8 maggio

La tappa attraversa Liguria e Toscana. La partenza da Genova è fissata per le 12.45. L’arrivo in centro a Lucca è intorno alle 16.45. Ecco i provvedimenti.

Massa: le scuole saranno aperte ma chiuderanno in anticipo a mezzogiorno. La chiusura riguarda gli istituti di ogni ordine e grado e tutti i servizi educativi, compresi gli asili nido.

Carrara: per la giornata di mercoledì 8 maggio, il Comune ha deciso di anticipare alle 12 la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, dell’Accademia di Belle Arti e di tutti i servizi educativi, compresi i nidi d’infanzia e il Verde Magico alla Padula.

Lucca: chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e annullamento del mercato in piazzale Don Baroni.

Tappa 6, Torre del Lago Puccini-Rapolano Terme, 180 km, giovedì 9 maggio

Rapolano Terme (Siena): nella città arrivo di tappa le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse.

Asciano (Siena): uno dei comuni da cui passerà la corsa chiude tutte le scuole nella giornata del 9 maggio compresi i servizi educativi per la prima infanzia, ad eccezione per quelli ad Arbia.

Tappa 7, cronometro, Foligno Perugia, 40 km, venerdì 10 maggio

La tappa a cronometro terrà impegnato per tutto il giorno il percorso tra Foligno e Perugia, che sarà completamente interdetto. Ecco i comuni che chiudono le scuole.

Foligno: il comune sede della partenza di tappa chiude le scuole di ogni ordine e grado.

Assisi: sospese le lezioni ovunque (esclusi asili nido pubblici e privati, servizi socio educativi e università).

Bastia Umbra: tutti gli istituti chiusi e annullamento del mercato settimanale.

Perugia: chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e delle università.