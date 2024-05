Da dove passa il giro d’Italia in Liguria, Toscana e Umbria: tre tappe

Firenze, 3 maggio 2024 – Tre tappe tra Liguria, Toscana e Umbria per il Giro d’Italia 2024. Torna la manifestazione sportiva che è anche una grande festa popolare, con tanti appuntamenti collaterali e il passaggio della carovana pubblicitaria.

Tre frazioni dunque, una con arrivo a Lucca città e una con arrivo a Rapolano Terme, in provincia di Siena. L’altra è la cronometro da Spoleto a Perugia. Due tappe in linea sostanzialmente senza asperità clamorose, la prima adatta ai velocisti, la seconda più ondulata. Ma ecco da dove passa il Giro.

Quinta tappa, mercoledì 8 maggio, Genova-Lucca (178 km, dislivello 1800 m)

La partenza, alle 12.45, è dal capoluogo ligure. L’unica asperità di giornata più importante è quella del Passo del Bracco, gran premio della montagna di terza categoria a 610 metri di quota, già nella provincia spezzina. Poi la discesa verso Borghetto Vara, con il passaggio anche da Carrodano, tutto sull’Aurelia. Dopo Ceparana, il passaggio anche da Sarzana, sulla statale 459. L’ingresso in Toscana sarà a Carrara, sull’Aurelia, quindi Massa, poi Pietrasanta, Capezzano Pianore e Camaiore. I corridori affronteranno la salita del Montemagno per poi passare da San Martino in Freddana e Monte San Quirico. L’arrivo è a Lucca in via Carducci.

Sesta tappa, giovedì 9 maggio, Torre del Lago Puccini-Rapolano Terme (180 km, dislivello 1900 m)

Partenza alle 12.45. E’ una tappa per quasi metà pianeggiante quella che parte da Torre del Lago. E che si immette subito nella provincia di Pisa con il passaggio da Migliarino e Nodica. Poi San Giuliano Terme e Calci attraverso le strade provinciali 24 e 30. Dopo Cascina, Fornacette e Ponsacco, il gruppo vira verso Volterra. Da qui l’ingresso in provincia di Siena a Casole d’Elsa. Comincia un tratto di saliscendi continui. La corsa attraversa Rosia e poi affronte il primo dei tratti sterrati della tappa, quello che passa da Bagnaia e Grotti. Da qui si passa da Monteroni d’Arbia attraverso la sp 12, quindi il secondo e ultimo tratto sterrato di Poggio Santa Francesca. Dopo il passaggio da Asciano, quello da Serre di Rapolano. L’arrivo è a Rapolano Terme in via provinciale sud.

Settima tappa, venerdì 10 maggio, cronometro Foligno-Perugia (40 km, dislivello 400 m)

E’ una tappa a cronometro che abbraccia idealmente l’Umbria la settima frazione da Foligno a Perugia. Il primo corridore per la prova contro il tempo partirà alle 13. L’ultimo concorrente partirà intorno alle 16.30. Dopo Foligno la crono passa da Spello, quindi Santa Maria degli Angeli, Bastia Umbra e Ponte Valleceppi. Da lì Casaglia e Monteluce, fino all’arrivo che è fissato nella centralissima corso Vannucci nel capoluogo umbro.