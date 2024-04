Giro d’Italia, in centro soltanto con il minimetrò

Scuole chiuse, mezzi pubblici ridotti, minimetrò unico mezzo per salire in centro storico e ingressi al lavoro possibilmente prima delle 8 del mattino. Mancano 10 giorni alla tappa del Giro d’Italia, la cronometro Foligno Perugia, che richiede provvedimenti importanti per la viabilità proprio perché l’arrivo dei ciclisti sarà diluito durante l’intero pomeriggio. Il Comune di perugia annuncia così che verranno adottati provvedimenti per la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, delle Università e delle scuole paritarie, delle segreterie al servizio delle scuole, dei servizi educativi, dei cimiteri di Monterone, di Ponte San Giovanni e di Collestrada.

I mezzi pubblici che insistono sul percorso subiranno delle modifiche e non sarà possibile procedere con i servizi funebri.

I suggerimenti: anticipare l’entrata del personale nelle aziende entro le 8.00 e l’uscita dopo le 17.30; anticipare il carico e scarico merci prima delle 8.00 sia nel centro storico che nel percorso della cronometro; in alcune vie e piazze del centro storico (via Indipendenza, Piazza Italia, Piazza Matteotti, piazza Piccino, via Bartolo, via Checchi, via Bistoni, via Santa Margherita) i divieti di sosta scatteranno dalla sera del 9 maggio per permettere l’arrivo e gli allestimenti dell’organizzazione nella notte; impossibile arrivare in auto in strutture alberghiere insistenti lungo il percorso. Per gli ospiti in arrivo negli hotel del centro storico è consigliato l’uso del Minimetrò. Per chi vorrà salire all’arrivo del Giro in Corso Vannucci l’unico mezzo a disposizione è il Minimetrò. Per particolari esigenze comunicare attraverso i canali social dell’ente @comuneperugia (Facebook, Instagram, Telegram) e/o scrivendo a [email protected].