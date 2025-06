“Materiale & Immaginario“. L’arte incontra il cemento

GUBBIO – Si è conclusa con oltre 1500 visitatori la mostra “Materiale & Immaginario – Il Cemento come strumento di espressione“, ospitata dal 6 al 14 giugno presso il Cerp – Centro epositivo Rocca Paolina di Perugia (nella foto). Un risultato che conferma il grande interesse suscitato dall’esposizione, frutto del lavoro creativo degli studenti dei licei artistici di Deruta, Foligno, Gubbio, Perugia e Spoleto, ideata e realizzata con il supporto tecnico e progettuale dell’azienda eugubina Colacem. Il progetto, nato durante l’anno scolastico 2024-2025, ha coinvolto centinaia di ragazzo in un percorso creativo e formativo che ha trasformato un materiale come il cemento in mezzo espressivo, ponte tra tecnica e immaginazione.

Le oltre 80 opere in cemento-calcestruzzo esposte hanno raccontato la visione del mondo di giovani artisti. Una sfida affrontata con entusiasmo e competenza, grazie anche all’accompagnamento degli insegnanti e alla collaborazione con Colacem, che ha guidato studenti e docenti nell’esplorazione delle potenzialità estetiche e simboliche del cemento. Con la fine della mostra, si conclude anche un anno di lavoro che ha lasciato un segno concreto: oltre 1500 persone hanno potuto ammirare il frutto di un’esperienza educativa e artistica di alto valore, confermando il progetto come modello da seguire nei rapporti di collaborazione tra scuola e impresa.