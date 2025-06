Gli autovelox fanno una “strage“. In tre mesi 444mila euro di multe

In tre mesi multe con autovelox per oltre 400mila euro. Il dato esatto (444.620,95) è riportato nella determinazione dirigenziale, pubblicata all’albo pretorio dell’ente avente ad oggetto "accertamento per verbali al codice della strada articoli 142 e 208 marzo, aprile e maggio 2025". L’importo complessivo accertato per il secondo trimestre dell’anno è di 754.520,17 euro e alle sanzioni elevate per la violazione dell’articolo 142 (eccesso di velocità) si aggiungono quelle per la violazione dell’articolo 208 per un totale di 232.525 euro e 77.542,22 euro per rimborso di spese di notifica. In linea di massima stando ai dati riportati nella determinazione la media mensile di multe elevate per eccesso di velocità attraverso i dispositivi elettronici e pari a circa 150mila euro al mese, ovvero 1,8 milioni di euro l’anno. L’ammontare complessivo stimato delle entrate se si considerano anche le multe per la violazione dell’articolo 208 e le spese di notifica è di circa 3 milioni di euro l’anno. Tutto ciò nonostante l’amministrazione comunale abbia deciso di limitare solo ad alcune fasce orarie di alcuni giorni alla settimana il funzionamento del rilevatore elettronico posizionato all’uscita della due corsie Foligno-Spoleto che, dopo l’attivazione, fu preso di mira anche dai vandali. In base ai dati provenienti da una fase sperimentale di attivazione del dispositivo erano state rilevante un numero di infrazioni che avrebbero addirittura mandato in tilt l’ufficio notifiche e proprio per questo motivo l’amministrazione comunale ha deciso la limitazione temporale dell’attivazione. Quello all’uscita della due corsie però non è l’unico autovelox fisso presente lungo la strada statale Flaminia. Nel senso di marcia opposto, ovvero quello Terni-Spoleto ci sono altri due dispositivi di rilevamento di velocità. Il primo posizionato in prossimità del valico della somma ed il secondo poco prima dell’uscita nord. Già nel 2024 Spoleto sarebbe in testa in una ipotetica classifica regionale delle multe. Se si prende in considerazione il rapporto tra gli introiti derivanti delle multe ed il numero di cittadini, Spoleto in un’ipotetica classifica deterrebbe questo primato. Sì perché il Comune nel 2024 avrebbe elevato multe per 3,570 milioni per una media di 99,12 euro a persona. Al secondo posto ci sarebbe Terni (4,572 milioni - 42,13 euro), poi Gubbio (939.000 - 31,30 euro), Foligno (1.570 milioni - 28,69 euro), Orvieto (553.000 - 28,65 euro) e Perugia (4,469 milioni - 27,57 euro).

D. M.