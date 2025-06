Volontari salva-ambiente. Raccolti 105 chili di rifiuti

Nella giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati nell’ambiente e al decoro urbano sono stati raccolti da settanta volontari 35 sacchi per oltre 105 kg raccolti. Ecco i numeri della tappa di McDonald’s di “Insieme a te per l’ambiente”, tenutasi a Perugia venerdì mattina. L’attività di riqualificazione ha interessato piazza Alvaro Chiabolotti e il parco Bellini a Ponte San Giovanni e i parchi Ponteland e Giuseppe Pascoletti a Perugia. Vi hanno preso parte, oltre ai dipendenti dei ristoranti McDonald’s di Perugia, Ponta San Giovanni, Assisi, San Sisto, Foligno, Corciano e Bastia Umbra, anche i volontari di Retake e il Gestore dei servizi di igiene urbana a Perugia GESENU, che ha messo a disposizione dei partecipanti una loro esperta per sensibilizzare circa l’importanza della raccolta differenziata e spiegando il fenomeno del littering.

Giunta alla quinta edizione, l’iniziativa “Insieme a te per l’ambiente” è nata, in collaborazione con Assoambiente e Utilitalia, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del littering, ovvero l’abbandono dei rifiuti nell’ambiente. Aperta a tutti i dipendenti McDonald’s e ai cittadini, ha visto nelle ultime 4 edizioni il coinvolgimento di oltre 21mila persone, più di 400 associazioni locali e la raccolta di oltre 14mila sacchi di rifiuti, l’equivalente di più di 50 tonnellate, nelle oltre 500 tappe realizzate, di cui la metà patrocinate. Dall’anno scorso, è partner dell’iniziativa anche Retake – Fondazione non profit attiva nella tutela dell’ambiente e la cura dei beni comuni – con la quale McDonald’s ha siglato una collaborazione importante che vede le due realtà lavorare in sinergia in alcune tappe locali.

Le giornate “Insieme a te per l’ambiente” si inseriscono nel più ampio percorso di transizione ecologica intrapreso dall’azienda ormai da diverso tempo. L’iniziativa è parte integrante di I’m Lovin It Italy che, attraverso progetti e attività concrete su tutto il territorio in cui operano i ristoranti, testimonia l’impegno e il valore condiviso di McDonald’s per il sistema paese.