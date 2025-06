XX Giugno, assegnato l’Albo d’Oro. Cerimonia carica di emozione: "Un simbolo della nostra comunità"

Il XX Giugno a Perugia è da anni anche "Albo d’Oro", la massima onorificenza cittadina che per dirlo con le parole della sindaca Vittoria Ferdinandi "non è solo un elenco di nomi, ma un simbolo della nostra comunità che ci insegna ad essere cittadini e cittadine responsabili verso gli altri". E così quest’anno è toccato prima di tutto a Chiara Andidero (sezione under 30), giovane con disturbo dello spettro autistico, è campionessa italiana e mondiale di nuoto della Federazione Italiana Sport parolimpici: i suoi ringraziamenti sono andati alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che l’hanno sempre sostenuta. Poi è stata la volta di don Marco Briziarelli, direttore della Caritas Diocesana nonché parroco della Cattedrale di San Lorenzo. "E’ uno di quei giorni - ha detto - che non osi neanche sperare; per questo ho nel cuore una grande carica composta da tante emozioni". Don Marco ha raccontato di aver pensato, quando ha ricevuto la notizia dell’iscrizione all’albo d’oro, ai suoi genitori, ai fratelli, alla nipote Vittoria (cui ha dedicato il premio) e alle sue umili radici. E poi Anna Calabro, medico pediatra e genetista, attuale presidente della Fondazione Perugia Musica Classica Onlus; in passato ha ricoperto l’incarico di assessore alla cultura del Comune dal 1999 al 2004. "Nella mia professione di pediatra – ha detto – ho capito che si riceve (da pazienti, colleghi e collaboratori) molto di più di quanto si dà". Infine Massimo Mariani, ingegnere ed architetto, è stato presidente dell’ordine degli ingegneri della provincia di Perugia, membro del Comitato Tecnico-Scientifico Terremoto del Centro Italia del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nonché docente all’università. Negli anni ’90 a Perugia è nata una scuola che in molti ignorano, ossia quella del consolidamento e restauro, conosciuta in tutto il mondo. Questa scuola è qualcosa di importante ed è unica nel mondo. Infine Mariani si è detto fortunato sotto un ultimo aspetto: ho avuto – ha spiegato – con tutti i sindaci e con la politica uno scambio fattivo, perché nessuno mi ha mai chiesto per chi votassi".