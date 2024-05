Giro d’Italia, che festa: un’onda rosa tra Liguria, Toscana e Umbria. Tappe e date

Firenze, 2 maggio 2024 – Un’onda rosa pronta ad attraversare paesi e capoluoghi. Una carovana infinita, fatta di mezzi tecnici delle squadre, veicoli pubblicitari e poi loro, i ciclisti. I veri eroi di uno sport che è nel cuore degli italiani. Torna in Liguria, Toscana e Umbria il Giro d’Italia.

Quattro giorni tutti da vivere, con tappe emozionanti di cui una anche a cronometro. Tappe che se non saranno certamente ancora decisive per la vittoria finale, saranno una vetrina per ammirare alcuni dei migliori campioni internazionali.

Da Pogacar a Quintana, da Thomas a Milan. Un grande appuntamento per il quale la corsa vera e propria è solo una parte dello spettacolo. Per i tantissimi appassionati di ciclismo del centro Italia un’occasione unica per ammirare da vicino gli assi del pedale. Mancherà Wout Van Aert: il portacolori della Visma Lease a Bike soffre ancora dei postumi della caduta subìta alla Dwars door Vlaanderen. Con lui sarebbe stata una gara ancora più interessante. Ma lo show non mancherà comunque. Ecco dunque le tappe e le date.

Mercoledì 8 maggio: Genova-Lucca, 178 km

Il Giro d’Italia parte dal capoluogo ligure e attraversa una zona ricca di storia nel sud della regione. Ci sarà il transito spettacolare sul Passo del Bracco, quindi Borghetto Vara, Ceparana, Luni. Uno spettacolare ingresso in Toscana, quindi Carrara, Capezzano Pianore, la salita del Montemagno e l’arrivo tutto da vivere a Lucca. In una tappa pienamente adatta ai velocisti.

Genova-Lucca

Giovedì 9 maggio: Torre del Lago Puccini-Rapolano Terme, 180 km

Una tappa tutta in Toscana la sesta tappa. Con passaggi da non perdere, che vedranno migliaia di appassionati sulle strade. Da Torre del Lago si entra nella provincia di Pisa, quindi Volterra e poi la provincia di Siena, con passaggi anche sullo sterrato. Una sorta di mini-Strade Bianche. Dopo il passaggio da Monteroni d’Arbia l’arrivo sarà a Rapolano Terme. Uno spot unico in tv per un territorio ricchissimo di storia e amico delle due ruote.

Torre del Lago-Rapolano

Venerdì 10 maggio: Foligno-Perugia (cronometro), 40,6 km

E’ il giorno che il Giro dedica completamente all’Umbria. Una cronometro insidiosa quella che parte da Foligno e arriva a Perugia, con una salita verso il capoluogo che seppur breve potrebbe risultare particolarmente impegnativa nella corsa contro il tempo. E’ la grande festa della città, che torna ad essere arrivo di tappa. Una città vestita a festa per il grande appuntamento.

Foligno-Perugia

Sabato 11 maggio: Spoleto-Prati di Tivo, 152 km

Il Giro saluta l’Umbria con una tappa che parte da Spoleto e arriva in Abruzzo. C’è ancora tempo per vedere i campioni alla partenza. Al mattino il villaggio del Giro ospita infatti il momento della firma dei ciclisti sul foglio-presenze, un rito quotidiano che diventa spettacolo. Sul palco salgono tutti gli atleti.