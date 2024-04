Giro d’Italia passerà il 9 maggio

Il Giro d’Italia passa per il colle etrusco. Volterra sarà tappa della gara delle gare, il prossimo 9 maggio. Dopo la Tirreno-Adriatico, il colle etrusco ospiterà il passaggio di una delle gare più famose, storiche, combattute che hanno visto sfilare i più grandi campioni del ciclismo. Ecco che la città si prepara alla tappa della competizione ciclistica che è storia di tutto il Paese. "Il prossimo 9 maggio - fa sapere l’amministrazione comunale uscente - Volterra ospiterà il Giro d’Italia. Un momento importante e prestigioso per la valorizzazione della nostra città e del suo territorio". Volterra quindi come snodo della più importante gara ciclistica a livello italiano e internazionale, dopo aver ospitato la Tirreno-Adriatico lo scorso mese.