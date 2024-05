Cascina, presentato il concorso pianistico Premio Toscana Città di Cascina

Cascina 6 maggio 2024- Sono aperte le iscrizioni al “Premio Toscana Città di Cascina”, il concorso pianistico che andrà in scena dal 17 al 23 giugno nella sede della Biblioteca Comunale “Peppino Impastato” di Cascina. La manifestazione è organizzata da Acam (Associazione Cascinese Amici della Musica) con il contributo dell’amministrazione comunale e realizzata grazie al contributo degli sponsor (Sogefarm, Castagneto Banca e Manetti Costruzioni). La novità di questa seconda edizione del premio è la sua valenza internazionale, con giovani pianisti (sono ammessi gli under 35) che arriveranno da tutto il mondo: le iscrizioni chiuderanno il 30 maggio (tutte le info su https://www.premiotoscanacittadicascina.it/). L’evento ha un duplice scopo che, essenzialmente è quello di sostenere la cultura musicale e valorizzare i giovani musicisti, mettendo in evidenza il loro talento, incoraggiandoli e gratificandoli nello studio del pianoforte; in secondo luogo, ma non meno importante, quello di promuovere turisticamente, oltre che culturalmente, il territorio. La direzione artistica è affidata ancora al maestro Daniel Rivera, che sarà affiancato da una giuria di altissimo livello, sinonimo di professionalità, competenza, serietà, e, non meno importanti, di simpatia, generosità e umanità. Il presidente sarà Roland Pröll (Germania), pianista, direttore, compositore, fondatore e direttore dell’International Schubert-Competition di Dortmund. Dalla Croazia arriva Ivana Marija Vidovic pianista concertista, docente al Dubrovnik Conservatory Luka Sorkocevic direttore artistico dell’Epidaurus Cavtat Festival di Dubrovnik. Presentazione quasi superflua per Daniel Rivera (Argentina), pianista, concertista, insegnante ai conservatori di Ravenna e Livorno e direttore del Premio Toscana Città di Cascina. Dall’Italia vengono invece Vincenzo Marrone D’Alberti, pianista e insegnante al Conservatorio di Palermo, direttore artistico del “Domenico Scarlatti Piano Competition”, e Federica Monti, pianista concertista, docente e direttore artistico all’Accademia Note sul Mare di Ischia e direttore artistico dell’Ischia International Pianoforte Competition. “Sono orgoglioso e felice di esser riuscito a organizzare questa seconda edizione grazie al lavoro di squadra fatto con l’amministrazione e gli sponsor – ha detto il maestro Daniel Rivera –. Lo scorso anno abbiamo avuto 80 partecipanti e abbiamo fatto il concerto finale in piazza, mentre questa edizione si svolgerà nella Biblioteca Peppino Impastato. Ho scelto una giuria importantissima, con musicisti di livello internazionale. Al di là di questo siamo contenti di poter dare la possibilità ai giovanissimi, fino ai 35 anni, un concerto nelle città di provenienza dei giurati. Sono certo che avremo tanti partecipanti, non solo dalla Toscana ma da tutto il mondo”.