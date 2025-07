Lavori, ultimi ritocchi al Parco della pace di Pontasserchio

San Giuliano Terme (Pisa), 14 luglio 2025 – I lavori di sistemazione del Parco della pace di Pontasserchio sono proseguiti in questi mesi e stanno per essere ultimati dalla società Geste, che ha eseguito gli interventi riguardanti in particolare la sistemazione delle aree verdi e dei percorsi, sia nella fase precedente sia successiva all’Agrifiera, restituendo al parco decoro ed un migliorata e piena fruibilità. Sono state eseguite anche operazioni di messa in sicurezza di alcune alberature a rischio, danneggiate dai violenti eventi climatici degli scorsi mesi. Prevista inoltre l'elaborazione di un piano di rafforzamento del verde con nuove piantumazioni.

"Contestualmente - annuncia l'assessore all'ambiente e al verde pubblico Filippo Pancrazzi - è stata avviata una fase interlocutoria con la Soprintendenza per definire un progetto di riqualificazione dell’area della ex villa Mazzarosa-Prini-Aulla, cuore storico e simbolico del parco".

L’obiettivo è di procedere entro la primavera del 2026 ad un complessivo progetto finalizzato a nuove piantumazioni, in sostituzione ed integrazione di quelle rimosse (soprattutto allori a rischio cedimento che potrebbero mettere a repentaglio l'incolumità delle persone), durante gli interventi di messa in sicurezza, al fine di valorizzare ulteriormente l’identità paesaggistica e ambientale del Parco della pace.

"L’amministrazione comunale intende così proseguire nel percorso di tutela e valorizzazione del patrimonio verde di Pontasserchio, con una visione sostenibile e attenta alla memoria storica del luogo e, al contempo, rendendolo il più possibile fruibile e rafforzato nel suo prezioso ruolo di spazio della socialità amato dalla cittadinanza" ha concluso Pancrazzi.