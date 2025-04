San Giuliano Terme: prosegue la riqualificazione delle limonaie del Parco della Pace

San Giuliano Terme (PI), 23 aprile 2025 – Dopo l'approvazione della fattibilità progettuale proseguono le operazioni verso gli interventi alle due limonaie del parco della Pace «Tiziano Terzani» di Pontasserchio. «Il Comune ha affidato il progetto di restauro, oltre ad aver effettuato pulizia dei locali interni e degli spazi esterni a ridosso delle strutture e permettere le operazioni per eseguire i rilievi nella migliore condizione possibile - afferma l'assessora ai lavori pubblici Fabiana Coli -. Un importante passaggio per l'avvio degli interventi di riqualificazione delle due storiche strutture per le quali sarà dedicata una progettualità per permetterne una piena fruizione per una positiva ricaduta sociale».

«Per le limonaie abbiamo in mente un'operazione di rigenerazione urbana che dopo la riqualificazione penserà a dare vita ad un progetto che dia "gambe" a due strutture che vogliamo vedere nuovamente vive e frequentate – spiega il sindaco Matteo Cecchelli –, restituendole alla comunità con una progettualità, per la limonaia di levante, l'ex ludoteca, dedicata all'infanzia con particolare attenzione all'inclusività per i bambini e che intitoleremo alla famiglia Verdigi, grazie anche alla donazione che l'associazione Marco Domenico Verdigi lascerà al nostro Comune; mentre per quella di ponente si pensa ad un luogo di ritrovo sociale cui daremo una definizione nei prossimi mesi».

Gli interventi previsti per le due strutture

LIMONAIA DI LEVANTE (ludoteca): pulizia (già effettuata) e revisione della copertura, tinteggiatura interna ed esterna, previo risanamento degli intonaci ammalorati, revisione, restauro e tinteggiatura degli infissi, revisione e ripristino funzionalità dell'impianto elettrico e dell'impianto termico; revisione e ripristino funzionalità idro-sanitario e fognario.

LIMONAIA DI PONENTE: rifacimento completo della struttura lignea e del manto di copertura, consolidamento delle fondazioni esistenti, risanamento degli intonaci esterni, pulizia e tinteggiatura delle facciate, rifacimento della pavimentazione interna in laterizio, previa esecuzione di vespaio aerato, risanamento degli intonaci interni, e tinteggiatura delle pareti, restauro e ripristino degli elementi di decoro dell'edificio, secondo il disegno originario (vasi in marmo bianco sulla sommità della copertura e rostra in ferro della facciata), sostituzione degli infissi esterni, realizzazione impianto elettrico; realizzazione impianto termico, realizzazione pavimentazione esterna perimetrale.