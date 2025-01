San Giuliano investe sul verde pubblico: 150 nuovi alberi nel Parco della Pace

San Giuliano Terme (PI), 21 gennaio 2025 – Proseguono le operazioni di nuove piantumazioni nel territorio comunale di San Giuliano Terme, con il via del progetto di riqualificazione del verde pubblico nel parco della Pace ‘Tiziano Terzani’ di Pontasserchio. L'intervento prevede la messa a dimora di oltre 150 nuovi alberi nelle aree est e sud-est del parco, a seguito dei necessari interventi di messa in sicurezza già effettuati nei mesi scorsi.

"Questo progetto rappresenta un importante passo avanti nella gestione sostenibile del nostro patrimonio arboreo, è intenzione dell’amministrazione comunale valorizzare le aree verdi comunali, piantando nuovi alberi con indubbi molteplici effetti benefici per il territorio che vanno dall'assorbimento della CO2 e alla purificazione dell’aria, oltre all'ombreggiatura e alla bellezza, aspetti che acquisiscono ancora più forza in una fase di crisi climatica con eventi meteorologici sempre più violenti - afferma l'assessore all'ambiente Filippo Pancrazzi -. Abbiamo scelto essenze particolarmente adatte al nostro territorio, come il carpinus betulus pyramidalis, il crataegus monogyna e il prunus padus, che garantiranno non solo un'importante funzione ecologica ma anche un notevole impatto estetico. L'installazione di un moderno impianto di irrigazione a goccia, inoltre, assicurerà la corretta crescita delle nuove piante ottimizzando il consumo idrico”.

“Un investimento significativo che renderà questo spazio verde ancora più bello e fruibile per tutta la comunità, del valore di 105mila euro interamente finanziati con risorse comunali - sottolinea il Sindaco Matteo Cecchelli -. Il parco rappresenta un punto di riferimento per Pontasserchio ed oltre: con questi interventi, ne valorizziamo ulteriormente il ruolo di polmone verde e luogo di aggregazione sociale in un'area rinforzata dal punto di vista ambientale”.

Il progetto è finalizzato alla creazione di tre principali filari alberati: uno lungo il muro perimetrale est e nord con circa 90 carpini, uno centrale con oltre 30 biancospini di diverse varietà, e uno lungo la via Di Vittorio con più di 30 esemplari di prunus padus. Sarà inoltre piantumato un nuovo leccio in sostituzione di un esemplare rimosso per problemi di stabilità. Gli interventi al parco della Pace si aggiungono a quelli degli scorsi mesi che hanno interessato varie frazioni del comune, grazie alla messa a dimora di 250 alberi che vengono curati con manutenzione e, all'occorrenza, con irrigazione di soccorso.