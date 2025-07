I Synaesthesia tornano al Giardino La Nunziatina di Pisa

Pisa 15 luglio 2025- Synaesthesia in concerto alla Nunziatina di Pisa. Nuovo appuntamento con la giovane band livornese in programma il 16 luglio alle 19,30. Sul palco del giardino di esibiranno Jacopo Fusario (voce, chitarra elettrica e Lap steel), Andrea Bellini (batteria, chitarra), Davide Fabrini (basso, tastiere). Jeremy (etichetta Baracca & Burattini) è l’album d’esordio dei Synaesthesia, con 9 brani in inglese e 2 in italiano (Perdonami e una cover di Piero Ciampi). A gennaio 2023 il gruppo si presenta al Banana studio di Livorno per registrare i primi tre demo. Grazie al primo, Deception and death, i Synaesthesia suonano al teatro Ariston in occasione delle finali del "Sanremo rock festival 2023". A marzo 2024 esce il singolo Perdonami all'interno del progetto Parole liberate vol. 2, che hai coinvolto artisti quali Morgan, Bandabardò, Tony Levin e Pat Mastelotto e che si è classificato al terzo posto alle Targhe Tenco 2024. Ad aprile 2024, dopo l’uscita del primo album, il gruppo partecipa al Festival 110 Hertz aprendo il concerto della Bandabardò. I Synaesthesia nascono all’inizio del 2022 da due amici, Jacopo Fusario e Marco Trentini, al liceo Cecioni di Livorno. Dopo poco si aggiunge il batterista Andrea Bellini e il trio inizia a provare da subito i primi pezzi inediti scritti dal cantante e chitarrista Jacopo Fusario a Percorsi musicali, una scuola di musica livornese, aspettando di trovare un bassista. Il bassista tarda ad arrivare e il gruppo nel frattempo suona in alcuni eventi per la provincia livornese. Dopo qualche variazione di membri bassisti e un altro concerto alla festa del paese a Vicarello a settembre si unisce al gruppo il bassista attuale Davide Tortora. A marzo 2024 avviene un altro cambiamento nella formazione e subentra alla chitarra Giulio Bardi al posto di Marco Trentini. Nel 2025 escono dal gruppo Giulio Bardi e Davide Tortora che viene sostituito al basso da Davide Fabrini. Ingresso gratuito