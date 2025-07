Summer back, il juke box del tempo di Radio Incontro

Pisa 15 luglio 2025- Un nuovo tuffo nelle nostre estati dei ricordi insieme a Luca Demar.

1979 – Viola Valentino – “Comprami” Oggi questa hit, uscita nella primavera del 1979, non potrebbe essere incisa e promossa. Già nell’estate del 1979 la modella Viola Valentino, fu contestata dalle femministe che vedevano nel brano, una “svalutazione e svendita delle donne”. Il brano canta: “felicità è una canzone pazza che cantare mi fa”. Chissà se gli autori (maschi) non hanno semplicemente voluto “giocare” creando un brano leggero e non si aspettavano che da una canzone potesse nascere una contestazione? 1986 – Giuni Russo – “Alghero” La rima baciata: “Voglio andare ad Alghero in compagnia di uno straniero” la fa da padrona sotto l’ombrellone. Tutte le ragazze, in quell’estate sognano di essere sposate da un principe, come è accaduto a Sarah Ferguson che a luglio di quell’anno sposa il principe Andrea, fratello dell’attuale Re d’Inghilterra. 1990 – Edoardo Bennato & Gianna Nannini – “Un’estate Italiana (Notti magiche)” Ad illuminare i cieli estivi delle notti di quell’estate sono le stelle del calcio. L’Italia ha ospitato i campionati mondiali di Calcio. Paolo Rossi ha lasciato le pareti delle camerette dei giovani calciatori per far spazio a Roberto Baggio confermando ciò che già De Gregori cantava in una sua canzone, ovvero che non si giudica un giocatore quando sbaglia un calcio di rigore. 2008 – Estelle – “American Boy” Questa hit, presente nell’ultima compilation del Festivalbar (edizione annunciata e mai realizzata per mancanza di fondi) impazzava sotto gli ombrelloni. Il ritmo fresco e accattivante hanno accompagnato coloro che in quell’estate sono nati e che rappresenteranno la prima generazione che non vedrà mai più in tv, la kermesse canora estiva per eccellenza. 2022 – I Pinguini Tattici Nucleari – “Giovani Wannabe” Dopo il grande successo riscosso a Sanremo, dopo pochi mesi di distanza, ogni radio trasmetteva almeno una volta al giorno, la loro hit. Brillante ed energica come le apericene sulle spiagge o in qualche rifugio in montagna.