Acque spa, ok al bilancio. In un anno investimenti per 121 milioni di euro: "Raggiunti gli obiettivi"

Una realtà solida dal punto di vista economico-finanziario, con una capacità di investimento significativa. È la fotografia di Acque spa che emerge dal bilancio di esercizio 2023, approvato all’unanimità dall’assemblea dei soci. Lo scorso anno, il gestore idrico ha prodotto un utile netto di 18,8 milioni di euro: di questi, oltre 13 sono stati destinati a riserva e in massima parte andranno a sostenere gli investimenti. Il valore della produzione è di quasi 197 milioni. Il margine operativo lordo è di circa 104 milioni (in crescita di quasi 1,5 milioni rispetto al 2022), il patrimonio netto sfiora i 298 milioni di euro, (più 16 milioni rispetto all’anno precedente). Nel 2023, gli investimenti sono saliti a 121 milioni, pari a 152,2 euro/abitante/anno: oltre il doppio della media nazionale, stimata dal Blue Book in circa 70 euro. Investimenti che si traducono in nuovi impianti di depurazione, estensioni delle reti fognarie, sostituzione e nel potenziamento delle condotte idriche, riduzione delle perdite (scese in sei anni dal 42% al 36%) e nella protezione della risorsa, nell’incremento dei controlli e nel miglioramento della qualità dell’acqua erogata. Obiettivi che hanno consentito ad Acque l’accesso al finanziamento della Banca Europea per gli Investimenti per il periodo 2022-2025 e ai fondi PNRR per oltre 15 milioni. Da segnalare - sebbene riferite al biennio 2020-2021 - oltre all’assenza di penalità, le premialità Arera per 4,6 milioni di euro. Rispetto al 2022, Acque ha ridotto le emissioni in atmosfera del 4,6% e i consumi energetici del 1,2%, nte positivi, confermati anche dal giudizio degli utenti raccolto attraverso le customer satisfaction: nel 2023 il 94,4% di loro si è dichiarato soddisfatto, con un voto medio di 7.2 e con giudizi ottimi su intervento tecnico, pronto intervento guasti, customer care e area web. "L’approvazione unanime del Bilancio 2023 da parte dei nostri soci - spiega il presidente di Acque, Simone Millozzi - conferma la bontà del lavoro svolto, non solo da questa gestione E dagli amministratori che nel corso degli anni si sono succeduti. Siamo orgogliosi di generare un valore economico rilevante, dimostrando il nostro impegno a lungo termine verso il territorio in un settore fondamentale nella vita delle comunità. A esserne consapevoli, per prime, sono le persone che lavorano ad Acque: il loro impegno e la loro dedizione sono la spina dorsale della nostra operatività". "Quello 2023 - sottolinea l’ad di Acque, Fabio Trolese - è un Bilancio che riflette il nostro impegno come custodi responsabili dell’ambiente e della comunità. Abbiamo messo a punto una macchina da investimenti, sempre in movimento, che è tra i principali volani dell’economia locale e della sostenibilità per il territorio. Un bilancio che lascia valore in dote al territorio sottoforma di patrimonio infrastrutturale e di servizi all’avanguardia. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti e guardiamo avanti con fiducia verso il futuro, impegnati a migliorare ancora per i cittadini e per le comunità".