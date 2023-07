Pisa, Ryanair festeggia 25 anni e 48 milioni di passeggeri

Pisa, 5 luglio 2023 – Ryanair ha festeggiato oggi i 25 anni di attività in Italia e a Pisa, con 48 milioni di passeggeri transitati dall'aeroporto Galileo Galilei. Proprio da Pisa partì il primo volo italiano di Ryanair: era il giugno 1998, con il primo volo per Londra Stansted.

Da allora, Ryanair è cresciuta notevolmente a Pisa ampliando la propria rete con rotte nazionali e internazionali, guidando il traffico e la ripresa del turismo post-Covid. A oggi conta oltre 3,5 milioni di passeggeri trasportati all'anno e oltre 48 milioni di passeggeri hanno volato da/per Pisa dal 1998.

Da Pisa, il Country Manager di Ryanair per l’Italia, Mauro Bolla dice: “Come compagnia aerea numero 1 in Italia, Ryanair è entusiasta di celebrare i 25 anni di attività in Italia e a Pisa. Nell'ultimo quarto di secolo, Ryanair è cresciuta fino a trasportare 48 milioni di passeggeri da/per Pisa e ha investito per collegare le regioni italiane con voli nazionali, inclusi quelli per Bari, Catania, Palermo e Trapani, oltre a rotte internazionali, come Dublino, Londra, Eindhoven, Ibiza e molte altre destinazioni popolari. Il nostro operativo per l’estate '23 offre 54 rotte, incluse 5 nuove ed entusiasmanti per Birmingham, Copenaghen, Glasgow Prestwick, Kos e Stoccolma Arlanda, offrendo ai clienti/visitatori di Pisa ancora più scelta per le loro vacanze estive alle tariffe più basse in Europa. Da quando siamo atterrati per la prima volta in Italia 25 anni fa, siamo cresciuti fino a diventare la compagnia aerea numero 1 in Italia. Di conseguenza, comprendiamo quanto sia importante connettersi con i propri cari ed è per questo che ci impegniamo a crescere ulteriormente in Italia nei prossimi 25 anni”.

A due viaggiatrici, Francesca Mazzoni e Francesca Coveri, dirette a Trapani con i rispettivi figli che volano per la prima volta, la compagnia ha regalato due voucher per viaggiare da Pisa verso qualsiasi destinazione.