"Rifiuti e abusivismo: provvedimento più stringente ed esteso"

"La zona rossa torni ad essere come quella di marzo, e che sia estesa ad altre via limitrofe. Basta con i mercatini abusivi e con l’abbandono di rifiuti da parte di esercizi commerciali. Via Vespucci è invasa dai topi". Alberto Bozzi (nella foto) è una tra le sei persone a cui è stato infranto il vetro dell’auto ed è residente e membro del comitato Le stazioni. Dopo la denuncia di Sandra Capuzzi sempre dello stesso comitato (è la presidente), interviene anche Bozzi e dice: "La zona rossa deve essere implementata ed estesa. Non so spiegare di preciso i motivi ma a marzo, la zona rossa ha dato qualche risultato. Ora mi sembra che sia un po’ a maglie larghe, sfilacciata". E’ di soli tre giorni fa, la notizia riportata da La Nazione di percosse ai danni di una donna straniera da parte di un uomo. Due giorni dopo, ecco sei auto vandalizzate. Ed ancora prima rissa a bottigliate (come riportato da Capuzzi).

"La situazione non è mai sotto controllo. A volte si sfocia in atti di violenza o di spaccio ma è la quotidianità a tenerci sempre in allerta – spiega Bozzi – una quotidianità che ci racconta un degrado sociale ed un senso di impunità che è disarmante. La nostra quotidianità è di assistere impotenti nel vedere esercenti commerciali che riversano i rifiuti nei cestini urbani o nel vedere che buttano tutto e di più, fuori dai cassonetti. Via Vespucci è invasa dai topi, ci vuole una derattizzazione. Abbiamo chiamato, segnalato più volte questo utilizzo e sversamento improprio di rifiuti ma sono chiamate a vuoto. E questi soggetti fanno quello che gli pare sempre e comunque: impuniti".

Il comitato Le Stazioni chiede da sempre "controlli e verifiche negli alloggi dei B&b, e verifiche sul fatto che i negozi siano veri negozi e non dei magazzini con merce accatastata". Altra segnalazione che arriva dal comitato è quello dei mercatini abusivi. "Si fanno questi mercati improvvisati in Via Vespucci angolo di Via Colombo. Praticamente vengono usati gli scalini dei negozi come espositori". A tal proposito andrebbe ricordata l’esistenza di una ordinanza del sindaco che vieta l’esposizione di mercanzia su suolo pubblico se non nei giorni autorizzati di mercato.

Capuzzi ribadisce: "La nostra paura è che si voglia disincentivare la zona rossa, come a dire, non è più necessaria perché - questo lo capiamo - rappresenta un impegno in termini economici e di personale. Qualcosa non funziona e continua a non funzionare. La zona rossa non è l’unico strumento possibile ma è l’unico che abbiamo adesso".

