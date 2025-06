Ricostruire i tessuti danneggiati. Progetto di Unipi premiato in Europa

Ricostruire le connessioni di un tessuto nervoso danneggiato. Un progetto ambizioso quello grazie a cui Vittoria Raffa dell’Università di Pisa ha conquistato l’Advanced Grant del Consiglio Europeo della Ricerca, uno dei programmi di finanziamento più prestigiosi e competitivi dell’Unione europea. Questo premio offre ai ricercatori senior l’opportunità di portare avanti progetti ambiziosi e scientificamente rivoluzionari grazie a finanziamenti multi-milionari. Su oltre 2500 proposte presentate, Raffa è risultata fra i 281 vincitori, di cui 25 soli per l’Italia (9 nel settore di Scienze della Vita), che si divideranno un totale di 721 milioni di euro.

Il suo progetto, chiamato "Gap", si occupa di affrontare una delle sfide più complesse della neuroscienza: fornire le istruzioni affinché un tessuto nervoso danneggiato possa ricostruire le sue connessioni. I neuroni devono infatti allungare le loro proiezioni – gli assoni – per stabilire le giuste connessioni. La navigazione degli assoni è un passaggio cruciale per la riparazione: costruire un sistema nervoso funzionante significa istruire alcuni assoni su dove rigenerarsi e altri su dove non andare. Se queste istruzioni sono errate, non si possono formare circuiti neuronali funzionali. Le tecnologie attuali non consentono di guidare efficacemente la crescita degli assoni nel tessuto nervoso. Gap propone quindi una soluzione innovativa: ingegnerizzare i neuroni con degli "interruttori" per realizzare una "mappa molecolare" e indirizzarli verso il percorso corretto, aprendo la strada a nuove strategie terapeutiche per affrontare traumi spinali, lesioni cerebrali e malattie neurodegenerative.