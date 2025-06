Pisa, 24 giugno 2025 - Incendio ieri sera, intorno alle 21 a Pisa. Le fiamme sono divampate in via Rospicciano nel Comune di Ponsacco. I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti per estinguere il rogo e mettere in sicurezza la zona. Le cause all'origine dell'incendio sono in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Nessun ferito,