Rogo in un’azienda. A fuoco un furgone carico di contatori

PALAIA

Danni e paura per un incendio divampato nel primo pomeriggio di ieri all’azienda Fratelli Fegatilli in via Leonardo da Vinci a Montanelli, nel comune di Palaia. Le cause del rogo sono in fase di accertamento da parte dei vigili del fuoco del comando provincia di Pisa intervenuti con alcuni automezzi. Durante l’incendio sono stati sentiti nitidamente anche alcuni scoppi. Secondo i pompieri si è trattato dell’esplosione di vecchi contatori del gas che l’azienda aveva sostituito in alcune strade e zone di vari comuni e che sono scoppiati a causa dei residui di gas presenti all’interno. Vecchi contatori che erano all’interno di un furgone che si trovava sul piazzale del magazzino e che ha subito danni ingenti. Non ci sono stati feriti e la situazione è sempre rimasta sotto controllo. Per precauzione e per intervenire più rapidamente in caso di necessità è stato allertato il 118 che ha inviato sul posto due squadre di soccorso e pronto intervento sanitario della Pubblica Assistenza di Pontedera. Per consentire l’intervento in sicurezza dei vigili del fuoco, lo spostamento dei mezzi e per tenere lontani i curiosi la strada dove si trova il magazzino dell’azienda Fegatilli è stata chiusa al traffico.

Da quanto emerso i contatori erano stati stivati nel furgone come da procedure normali e consuete e autorizzate in attesa di essere consegnati, nella giornata odierna, a Toscana Energia. Probabilmente un residuo di gas potrebbe essere la causa dell’innesco anche se ulteriori accertamenti sono in programma per la giornata odierna. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici del Comune di Palaia e la sindaca Matica Guerrini ha seguito l’evolversi della situazione sin dall’inizio. Il capannone è stato ispezionato e sottoposto a tutti i controlli del caso da parte dei vigili del fuoco che ne hanno dichiarato l’agibilità.

g.n.