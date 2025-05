Montecatini, 27 maggio 2025 – Incendio nella notte tra lunedì e martedì in via Manin, nel parcheggio area ex Sip, talvolta occupata da abusivi. Pare che non ci siano feriti. Bruciate e distrutte tre auto. Una è della Pubblica Assistenza.

Due immagini dell'incendio a Montecatini: distrutte tre auto nel rogo accaduto di notte

“Siamo senza parole”, ha commentato il presidente della Pubblica Assistenza Gabriele Pellegrini che ha chiesto con un appello all’amministrazione: “Mettete finalmente delle telecamere”.