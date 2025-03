Morti nell’incendio, il ritratto e il ricordo: “Maria Teresa donna forte e capace”. Chi erano le vittime

Montecatini Terme, 22 marzo 2025 – Una donna d’altri tempi, di rara classe e intelligenza. Così Maria Teresa Civale viene descritta da coloro che l’hanno conosciuta da vicino, che hanno lavorato con lei, che hanno potuto apprezzare la sua generosità. È stata segretaria regionale Toscana del settore bancario assicurativo First e componente della Segreteria nazionale Cisl dei probiviri. Poi, presidente Etsi (Ente turistico sociale italiano) Toscana.

Maria Teresa e Fabio Civale

Socia fondatrice del Centro Congressi del Grand Hotel Vittoria insieme a Roberto Innocenti, dai primi anni ‘90 ha frequentato Montecatini Terme con numerosi convegni Cisl e successivamente con gruppi turistici. «Amava molto la città – ricorda Silvia Polvani che ha lavorato con lei per molti anni al Centro Congressi –, tanto da trasferirsi da Firenze a Montecatini Terme per trascorrere gli anni della pensione. La vogliamo ricordare come una donna di estrema cultura, brillante, con la passione di esplorare il mondo alla ricerca del sapere, doti che l’hanno portata a toccare le vite di molte persone. I suoi viaggi non sono mai stati semplici spostamenti, ma esperienze di arricchimento personale. Maria Teresa era molto generosa sempre pronta a mettere le sue conoscenze e il suo tempo al servizio degli altri; ha sostenuto numerosi progetti di beneficenza e con il suo impegno ha fatto la differenza per tante vite».

Fiorentina, per 30 anni aveva fatto la pendolare nella città termale lavorando come consulente in materia di turismo e organizzatrice di congressi. Un personaggio da dolce vita felliniana, innamorata in modo naturale della Montecatini degli anni ruggenti. Elegante, ben truccata, amava anche la Versilia dove si recava in estate quotidianamente usufruendo del servizio taxi montecatinese. Pochi anni fa, quando aveva deciso di ritirarsi definitivamente a vita privata, aveva acquistato due appartamenti nella palazzina tra via Sardegna e via Pistoiese. Qui aveva accolto l’amato nipote Gianfabio Civale.

«Era una signora elegante e distinta – ricorda Maurizio Stefanelli, titolare del Conad City situato ai piedi del palazzo –, veniva ogni giorno a fare la spesa, era molto garbata. Siamo rimasti senza parole. Mercoledì scorso abbiamo partecipato alla riunione di condominio, eravamo seduti uno accanto all’altro». Stefanelli ha appreso dell’incidente ieri mattina quando ha aperto il negozio: «Fortunatamente, il supermercato non è stato toccato dalle fiamme. Un miracolo. Sono addolorato per questa terribile morta di Teresa e del nipote».

Giovanna La Porta