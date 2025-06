Fiamme all’Ipercoop, ore per domarle

Incendio nella notte tra sabato e domenica al centro commerciale Ipercoop di Massa d Cozzile. Le fiamme sono state notate intorno alle 3 di notte da un addetto della vigilanza notturna del Globo Security Service che ha subito avvisato i vigili del fuoco. Il pronto intervento dei pompieri ha scongiurato il peggio. L’unica area danneggiata risulta essere quella della pizzeria Ciro Savarese. I rilievi dovranno ora stabilire se si sia trattato di incendio colposo o doloso. A fuoco è andata la copertura della pizzeria e il locale è stato chiuso e posto sotto sequestro. Non è stata un’operazione banale quella dei vigili del fuoco che sono rimasti sul posto fino alle 10 del mattino, impegnati nello spegnimento. Sono intervenute le squadre di Montecatini e Pescia con il supporto dell’autoscala della sede centrale ed un’autobotte inviata dal comando di Prato. L’incendio è stato definitivamente domato intorno alle 9 ma poi i vigili hanno lavorato per valutare l’opportunità o meno di far aprire il centro.

Chiara Giovannini fino a una settimana fa era la direttrice dell’Ipercoop: "Mi hanno telefonato dal Globo alle 3.30 del mattino, ho avvertito il nuovo direttore Giuseppe Conversano che si è dato da fare. Abbiamo valutato, con l’ausilio dei vigili del fuoco che ringrazio tantissimo per il loro lavoro, che il centro si poteva regolarmente aprire. Conversano è stato bravissimo". Un battesimo niente male, in effetti, per il nuovo direttore. "Fortunatamente - precisa Chiara che adesso è stata trasferita ai Gigli a Prato - il danno è circoscritto e non ci sono stati feriti".

Giovanna La Porta