Pistoia-Abetone, ci siamo 50 km di sogni e fatica

L’attesa è finita: stamani prenderà il via la quarantottesima edizione della "Pistoia – Abetone", che vede al via circa 1500 partecipanti provenienti da tutta Italia (oltre che da Spagna, Austria, Germania, Francia, Ungheria, Albania, Romania, Regno Unito, Moldavia, Malta, Svizzera, Cuba, Uruguay, Peru’, Venezuela, Kenia, Repubblica Popolare Cinese, Filippine e Giappone). Una "passeggiata" di 50 chilometri (31 dei quali in salita) passando dai 65 metri sul livello del mare di Pistoia ai 1388 di Abetone. Che al di là dell’aspetto agonistico, rappresenta un assist per il territorio anche in chiave turistica, come testimonia la provenienza eterogenea (ventuno le nazioni rappresentate) dei maratoneti.

La partenza è prevista alle 7:30 da Piazza Duomo, a Pistoia, con il gruppo che si dirigerà verso le Piastre. Il programma ed il percorso dell’ultramaratona erano stati preannunciati dagli organizzatori già lo scorso aprile. I partecipanti attraverseranno dunque la valle del Reno (per raggiungere Pontepetri) e quindi Campotizzoro e Maresca. La strada risalirà a quel punto verso il monte Oppio per raggiungere Gavinana sino alla discesa in direzione San Marcello (dove sarà posto il traguardo intermedio al trentesimo chilometro). Una nuova discesa verso Mammiano e La Lima farà da preambolo agli ultimi diciassette chilometri, praticamente tutti in salita, verso l’Abetone.

Lungo il percorso e agli arrivi saranno presenti diciassette punti di ristoro posti ad una distanza media di circa tre chilometri l’uno dall’altro: si parte da Capostrada (al "km 3") Piazza (7) Borghetto (8) Cireglio (11) Le Piastre (14) Pontepetri (19) Maresca (23,5) Gavinana (26,5) San Marcello (30) La Lima (33,5) Ponte Sestaione (38) Piazzale delle catene (40,5) Pianosinatico (43) Cecchetto (46) e Le Regine (47,5) prima dell’arrivo ad Abetone. Previsto anche un servizio di navette per il rientro a Pistoia, da San Marcello ad Abetone, offerto dall’organizzazione fino ad esaurimento dei posti disponibili. Con l’iscrizione è stata consegnata agli atleti una carta di viaggio che permetterà al concorrente di poter utilizzare le navette. L’eventuale utilizzo degli autobus di linea di Autolinee Toscane è invece soggetto al pagamento del relativo biglietto, a carico del passeggero. Tutto è pronto, insomma: nelle prossime ore, si conosceranno i nomi dei vincitori. Il territorio però, ha già vinto.

Giovanni Fiorentino