Fondazione Pistoia Musei. Un premio per la ricerca: "Sostegno per la promozione"

Un moltiplicatore in visibilità e comunicazione, che riconosce la bontà culturale di un progetto a livello non solo locale o regionale, ma anche nazionale. Accade quindi che Fondazione Pistoia Musei, una delle punte di diamante di Fondazione Caript, si aggiudichi un riconoscimento proprio in ragione del suo lavoro di ricerca, divulgazione ed esposizione per volontà di Fondazione Italia Patria della Bellezza, che ha scelto l’ente pistoiese per uno dei suoi premi. Assieme a Pistoia Musei in Toscana Italia Patria della Bellezza ha assegnato premi anche a Hypermaremma e Cortona On The Move. Nello specifico la Fondazione ha insignito le tre realtà il Premio Speciale EssilorLuxottica | Eyes on Art.

Questo riconoscimento permette ai vincitori di ricevere supporto strategico dal team creativo di EssilorLuxottica per sviluppare contenuti digitali, come video promozionali e produzioni su misura (storytelling ed editing, musica) e ampliare la visibilità internazionale dei loro progetti attraverso i propri schermi digitali presenti a Milano e New York e tramite social media e piattaforme digitali.

La Fondazione Italia Patria della Bellezza nasce con l’obiettivo di sostenere e valorizzare la cultura e il patrimonio artistico italiano, offrendo strumenti concreti per potenziare la comunicazione e la visibilità delle realtà culturali attive sul territorio.

L’iniziativa si inserisce nel contesto della quinta edizione del bando Fondazione Italia Patria della Bellezza 2025, che ha raccolto oltre duecento candidature. I beneficiari del supporto in comunicazione potranno contare su competenze professionali specializzate. Un contributo reso possibile grazie alla sinergia con Una–Aziende della Comunicazione Unite, associazione che riunisce oltre 270 realtà in tutta Italia, dimostrando come la collaborazione tra pubblico e privato possa generare valore concreto per il settore culturale.

linda meoni