Pisa-Roma e l’impatto sul traffico. Chiusa tutta via Contessa Matilde. Divieti di sosta e strade off limits

Anno nuovo, anzi stagione calcistica nuova e abitudini vecchie. Le misure per la viabilità intorno allo stadio, in occasione della partita Pisa-Roma, restano sostanzialmente le stesse dello scorso campionato e ieri dopo la riunione del Gos, il gruppo operativo sicurezza, sono state diramate dal Comune. Dalle 8 alle 24 divieto di sosta con rimozione coatta in piazzale Rosmini, via Rosmini, via Santo Stefano (tra via Rosmini e via Matilde entrambi i lati), via Rindi dal civico 13 fino a intersezione con via XXIV Maggio entrambi i lati, via Rindi da via XXIV Maggio a via Gobetti lato nord, via Rindi (da via Gobetti al civico 1 lato nord), Via Bianchi davanti all’ingresso della curva sud tifosi casa ex ingresso gradinata; via Matilde da via Bianchi a via San Ranierino; via Piave Trav. A su entrambi i lati fino alla cancellata ingresso tribuna piazzale Rosmini; via Galluppi intersezione con piazzale Rosmini in corrispondenza del cancello per agevolarne la chiusura; via Piave in corrispondenza del cancello per agevolarne la chiusura fino a Trav. A via Piave; via XXIV Maggio entrambi i lati nel tratto compreso tra via Chiesa e via Rindi; viale Gramsci nel tratto compreso tra rotatoria via Battistini-viale Bonaini e piazza della Stazione su entrambi i lati; via Mattei (zona IKEA) entrambi i lati. Stop al traffico dalle 15.30 fino a completo esodo tifosi e squadre su via Piave eccetto residenti fino alla cancellata, veicoli muniti di pass parcheggio di via Piave (obbligo a sinistra su via Rindi o proseguire dritto su via Gobetti), in tutta via Contessa Matilde (dalle 18 anche al transito pedonale), in via Rosmini e in via Rindi (da via Piave a via Bianchi, eccetto residenti fino a Via Galluppi da ovest (obbligo a dritto su via Bianchi intersezione con via Rindi), in via XXIV Maggio (da via Chiesa a via Rindi, eccetto residenti, obbligo a destra all’intersezione con via IV Novembre e di svolta a sinistra all’intersezione con via Chiesa).

Inoltre, quando saranno chiusi i cancelli lungo il perimetro dello stadio sarà impedita la circolazione a tutti i veicoli (eccetto quelli autorizzati) in via S. Stefano, tratto compreso tra via Matilde e via Rosmini, eccetto residenti, e soppressione temporanea del senso unico di circolazione e istituzione del senso unico alternato a vista, con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente, a bassa velocità per consentire l’accesso e l’uscita dei soli residenti per il tratto compreso tra via Bianchi e via Rosmini e al passaggio delle squadre e dei tifosi ospiti sul viale delle Cascine dalla rotatoria "Lorenzo Poggi" a via Aurelia, obbligo di procedere a dritto su via Cammeo per chi proviene da via Nelli e via Pietrasantina, riservando il transito sul viale ai soli veicoli delle squadre e dei tifosi ospiti; i veicoli provenienti da via Bonanno Pisano direzione Rotatoria "Lorenzo Poggi", saranno deviati in via Andrea Pisano all’altezza dell’intersezione con Piazza Manin. Stop al traffico in via Pietrasantina tra via del Marmigliaio e rotatoria Poggi; obbligo di svolta a sinistra su via Pietrasantina per i veicoli provenienti da via Po; obbligo di svolta a destra su via del Marmigliaio all’intersezione con via Pietrasantina. Stop ai trenini turistici con soppressione della fermata in largo Pier delle Vigne.

Infine, saranno adottate chiusure temporanee al traffico su disposizione del dirigente del servizio di ordine pubblico in alcune strade intorno all’area stadio a seconda delle esigenze del momento: provvedimenti che potranno essere adottati, se necessario, anche su strade di alta percorrenza per motivi di ordine pubblico.