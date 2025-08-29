Trovato morto in un fosso. Malore mentre fa la legna

Come tutti i torrelaghesi docg, conosceva la Macchia Lucchese come le sue tasche. Con i suoi pregi, e le sue criticità. Luogo dei giochi da bambino, e di battaglie con il Parco da adulto. Ma anche di inifinite passeggiate quotidiane per Massimo Ghilarducci, ottant’anni compiuti pochi giorni fa, che ieri mattina si è allungato di buon’ora all’ombra della “sua“ Pineta per raccogliere la legna in vista dell’inverno. Sua moglie Roberta lo aspettava per pranzo, ma a casa Massimo non è più tornato. Per cause in corso di accertamento, probabilmente un malore che lo ha sorpreso mentre con il suo triciclo attraversava il viale sterrato, Ghilarducci è caduto nel fosso della Bufalina, dove il confine tra il Comune di Vecchiano si confonde con quello di Viareggio. Il suo corpo è stato rinvenuto nell’acqua da due passanti che hanno immediatamente fatto scattare i soccorsi; sul posto la Misericordia della frazione e l’automedica del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Pisa, oltre agli agenti della Municipale di Vecchiano. Purtroppo, per Ghilarducci, non c’è stato nulla da fare. E in un attimo la notizia della sua scomparsa ha travolto la frazione, attonita difronte alla tragedia. Che si è stretta intorno alla famiglia, a Roberta – compagna di una vita – ai figli Silvia e Alessandro.

Un uomo che ha abbracciato la vita di Torre del Lago in ogni sua peculiarità. È stato tra i fondatori della Pro Loco negli anni Ottanta, e anche presidente della locale sezione di Federcaccia oltre che consigliere di circoscrizione.

Quasi 20 giorni fa fu rinvenuto un cadavere, ormai già molto decomposto, su cui sono ancora in corso accertamenti.