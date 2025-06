Trovato morto a 83 anni. Era in fondo ad un pozzo artesiano

Lo stavano cercando in paese da qualche ora. Da quando non non si avevano più notizie di lui. Poi è stata la moglie a fare la tragica scoperta: il corpo privo di vita era in fondo ad un pozzo artesiano che serve per l’irrigazione. Tragedia nel paese di Monterotondo. La salma è stata poi recuperata dai vigili del fuoco del distaccamento di Follonica.

L’uomo, residente in paese, era caduto in un pozzo irrigatorio di sei metri di profondità e un metro di diametro, parzialmente allagato. Difficile dunque il recupero che è stato effettuato dal personale specializzato dei vigili del fuoco. Un vigile è stato calato con tecniche Saf (speleo alpino fluviale) all’interno del pozzo con molta difficoltà perchè l’imboccatura non era grande. La salma è stata imbracata e recuperata. Probabilmente il decesso era avvenuto già da alcune ore.

Pare che l’anziano soffriesse da tempo di depressione e per questo stava seguendo una cura. Non è possibile escludere, quindi, che possa trattarsi di un gesto volontario, anche se resta plausibile anche l’ipotesi di una caduta accidentale.

E’ intervenuto anche il personale del ’118’ con un’ambulanza di MassaMarittima.

Saranno i carabinieri della Stazione di Monterotondo a dover chiarire la dinamica di quanto accaduto e per questo, infatti, nella giornata di ieri hanno ascoltato i familiari per ricostruire gli ultimi spostamenti dell’uomo.

L’anziano era molto conosciuto in paese e la notizia della sua scomparsa ha destato profondo cordoglio.