Cadavere trovato in un pozzo dell’irrigazione: intervento dei vigili del fuoco

Monterotondo Marittimo (Grosseto), 4 giugno 2025 – Il cadavere di un uomo è stato trovato nel territorio comunale di Monterotondo Marittimo, in località La Rena. Il corpo era in fondo a un pozzo profondo circa sei metri. Un impianto che serve per l’irrigrazione agricola. Si tratta di un 83enne del posto. A intervenire per il recupero della salma sono stati i vigili del fuoco di Follonica, che si sono calati nel pozzo con tecniche speleo alpino fluviali. Un vigile del fuoco si è calato nel pozzo e ha provveduto a imbracare l’uomo, che poi è stato riportato in superficie. Per l’83enne non c’era più niente da fare. Era già morto. Sono intervenuti, oltre al 118, anche i carabinieri di Monterotondo Marittimo. Si cerca di capire cosa sia accaduto. Si pensa a un gesto volontario.