A terra senza vita fuori dal camper

Non rispondeva da tempo, i familiari lo cercavano ma senza ottenere una risposta e così sono andati a controllare. Un uomo di 53 anni è stato rinvenuto fuori dal camper, nel prato del proprietario del terreno dove era posteggiato il mezzo. È accaduto nella giornata di mercoledì in via Maggiore di Oratoio, frazione di Pisa.

L’uomo ha avuto probabilmente un malore ed è poi deceduto senza avere la possibilità di chiedere aiuto. Sul posto, sono stati chiamati comunque i sanitari: è stata inviata un’automedica da Pisa e un’ambulanza della Pubblica assistenza di Pisa. Ma il dottore non ha potuto fare altro che constatare la morte del 53enne. Sul posto, sono poi sopraggiunti gli agenti delle Volanti della questura di Pisa, dato che l’uomo, solo 53 anni, è stato trovato morto in un campo. L’intervento delle forze dell’ordine è di routine in questi casi. Ma dai primi riscontri del medico e dai primi accertamenti effettuati dai poliziotti, è risultato subito chiaro che si è trattato di un malore.

Da qui la decisione dell’autorità giudiziaria di riconsegnare il corpo subito alla famiglia senza ulteriori indagini e senza effettuare l’autopsia, come accade nei casi in cui non sono chiare le cause della morte: si è trattata di una tragedia.