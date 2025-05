Pisa mania, sarà doppio maxischermo all’Arena. “Momento storico da vivere insieme”

Pisa, 3 maggio 2025 – Una corsa contro il tempo per mettere in fila tutte le pedine necessarie a garantire uno spettacolo (per moltissimi) unico, ma che sia al tempo stesso sicuro. E’ stata una giornata febbrile quella di ieri per il sindaco Michele Conti e le autorità cittadine, perché dopo l’annuncio fatto ai “microfoni” de La Nazione, nel corso della lunga diretta live sul nostro portale il Primo Maggio, c’era da confermare location del maxi schermo e modalità di accesso per il luogo prescelto. E in tarda serata è stato proprio Conti a ufficializzare, attraverso una nota, che “Bari-Pisa potremo viverla tutti insieme”. Il maxi schermo ci sarà e, anzi, alla fine saranno due quelli a servizio dei tifosi: uno collocato davanti alla Curva Nord con il pubblico che potrà trovare posto gratuitamente nel settore, ma sarà aperta anche la tribuna perché il segnale di Dazn verrà inviato anche sul ledwall dello stadio per aumentare così la capienza dell’impianto. Poi al termine della sfida di Bari, se il Pisa avrà conquistato il fatidico punto che manca per staccare definitivamente il pass per la serie A, il maxi schermo verrà smontato per “consentire” all’Arena Garibaldi stadio Romeo Anconetani di indossare l’abito della festa e diventare il catino per l’euforia collettiva che la città aspetta da ben 34 anni.

“Siamo vicini a un traguardo atteso da moltissimo tempo – ha detto il sindaco, Michele Conti – e la partita di domani potrebbe essere quella decisiva per coronare il grande percorso della squadra nerazzurra. Considerando che il settore ospiti dello stadio di Bari è esaurito, e tenuto conto che in occasioni come questa molte persone scelgono di riunirsi per vivere insieme l’esperienza, ci siamo fatti trovare pronti. Sono in corso di definizione tutte le autorizzazioni necessarie per permettere la visione della partita all’Arena ma mi sento di poter dire che arriveremo all’obiettivo: chi vorrà potrà condividere le emozioni di questa giornata con tanti altri tifosi: attese, tensioni, speranze, in vista di un obiettivo ormai vicino e più che mai meritato. Ci tengo a ringraziare il prefetto, il club, i dirigenti comunali e tutte le componenti che hanno lavorato in tempi stretti per rendere possibile tutto questo.” Oggi saranno forniti dettagli sull’orario di apertura e sulle modalità di accesso. La squadra, invece, rientrerà da Bari con un volo charter. E se il risultato sarà quello sperato, all’aeroporto troverà ad attenderla troverà il pullman che condurrà giocatori, staff tecnico e dirigenti allo stadio per la festa che andrà avanti fino a notte fonda.

Per l’occasione e per garantire festeggiamenti sicuri, sarà anticipatamente concluso anche il previsto mercato di Forte dei Marmi con i banchi dislocati sui Lungarni Pacinotti e Mediceo. L’obiettivo è liberarli fin dalle 16 e per farlo è stato ridotto l’orario di apertura. La comunicazione ufficiale l’hanno data direttamente gli ambulanti fortemarmini con un post sulla loro pagina Fb: “La chiusura della manifestazione - scrivono - è stata anticipata per motivi di ordine pubblico alle 14.30 per i probabili festeggiamenti per la promozione del Pisa in Serie A. Il mercato dunque si svolgerà dalle 8 alle 14.30”.