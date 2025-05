Pisa e la Serie A: la grande attesa minuto per minuto

Pisa 1 maggio 2025 – Una giornata che può essere storica per Pisa e la sua squadra, che alle 15 scenderà in campo contro il Frosinone per agganciare la Serie A. Decisiva sarà anche la gara di Spezia, con i liguri che dovranno fare un punto in meno dei nerazzurri per garantire l’accesso alla massima serie ai ragazzi di Inzaghi. Già dalle prime ore del giorno, all’ombra della Torre, l’emozione è palpabile, tra maglie, sciarpe e bandiere nerazzurre.

Vivi su La Nazione la giornata di attesa in diretta con tutti gli aggiornamenti.